Farm Idle: Moo Tycoon (Мод Меню) 1.019
Farm Idle: Moo Tycoon - это захватывающий кликер, который предлагает вам возможность управлять и развивать свою фермерскую деревню. В этой игре вам предстоит собирать урожай, разводить животных и постепенно расширять свою сельскую империю. Основой геймплея Farm Idle является сбор урожая с полей и собирание продуктов от животных, таких как яйца и шерсть.
Вы можете нажимать, чтобы увеличивать свой доход, а также автоматизировать процессы, чтобы зарабатывать деньги. Эти средства можно умело инвестировать в модернизацию зданий и улучшение вашей фермерской деятельности. Farm Idle приглашает вас окунуться в увлекательный мир фермерской жизни, где вашей целью становится создание процветающей деревни и достижение статуса величайшего фермерского магната. Развивайтесь, собирайте урожай и наслаждайтесь удовлетворительным земледелием в этой захватывающей игре!
- МЕНЮ МОДОВ
- Множитель скоростной игры
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Скачать Farm Idle: Moo Tycoon (Мод Меню) v1.019 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.