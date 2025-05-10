Описание

Farm Idle: Moo Tycoon - это захватывающий кликер, который предлагает вам возможность управлять и развивать свою фермерскую деревню. В этой игре вам предстоит собирать урожай, разводить животных и постепенно расширять свою сельскую империю. Основой геймплея Farm Idle является сбор урожая с полей и собирание продуктов от животных, таких как яйца и шерсть.





Вы можете нажимать, чтобы увеличивать свой доход, а также автоматизировать процессы, чтобы зарабатывать деньги. Эти средства можно умело инвестировать в модернизацию зданий и улучшение вашей фермерской деятельности. Farm Idle приглашает вас окунуться в увлекательный мир фермерской жизни, где вашей целью становится создание процветающей деревни и достижение статуса величайшего фермерского магната. Развивайтесь, собирайте урожай и наслаждайтесь удовлетворительным земледелием в этой захватывающей игре!



