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Farm Idle: Moo Tycoon (Мод Меню)

Farm Idle: Moo Tycoon (Мод Меню) 1.019

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Версия:
1.019
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Kongregate
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
214
Скриншоты
Описание

Farm Idle: Moo Tycoon - это захватывающий кликер, который предлагает вам возможность управлять и развивать свою фермерскую деревню. В этой игре вам предстоит собирать урожай, разводить животных и постепенно расширять свою сельскую империю. Основой геймплея Farm Idle является сбор урожая с полей и собирание продуктов от животных, таких как яйца и шерсть.


Вы можете нажимать, чтобы увеличивать свой доход, а также автоматизировать процессы, чтобы зарабатывать деньги. Эти средства можно умело инвестировать в модернизацию зданий и улучшение вашей фермерской деятельности. Farm Idle приглашает вас окунуться в увлекательный мир фермерской жизни, где вашей целью становится создание процветающей деревни и достижение статуса величайшего фермерского магната. Развивайтесь, собирайте урожай и наслаждайтесь удовлетворительным земледелием в этой захватывающей игре!



Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель скоростной игры

Информация : Это также работает для ускорения времени обновления и бесплатных премиальных денег.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Farm Idle: Moo Tycoon (Мод Меню) v1.019 MOD APK

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Скачать Farm Idle: Moo Tycoon (Мод Меню) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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