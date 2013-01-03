Hero Kingdom: Idle RPG - это захватывающая игра в режиме ожидания, которая предоставляет игрокам возможность вступить в мир фэнтези и создать свое собственное королевство героев. В этой игре вам предстоит управлять отрядом из 5 разнообразных героев, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями.





Главная цель игры - развивать свое королевство, улучшать героев, снаряжение и участвовать в эпических сражениях. Вы можете выбирать различные классы для ваших героев, такие как воины, маги, рейнджеры и другие, и создавать сбалансированный отряд, способный противостоять любым вызовам.





Путешествуйте по обширному фэнтезийному миру, собирайте бесконечные ресурсы и прокладывайте свой путь к славе. Hero Kingdom: Idle RPG предлагает игрокам уникальный опыт в управлении королевством и стратегических сражениях, а также возможность создать сильную и сплоченную команду героев. Покажите свои навыки и ведите свое королевство к победе!