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Hero Kingdom : Idle RPG (Мод меню)

Hero Kingdom : Idle RPG (Мод меню) 1.1.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SUPERBOX Inc
Версия:
1.1.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
id приложения:
com.superbox.aos.herowave
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
380

Hero Kingdom: Idle RPG - это захватывающая игра в режиме ожидания, которая предоставляет игрокам возможность вступить в мир фэнтези и создать свое собственное королевство героев. В этой игре вам предстоит управлять отрядом из 5 разнообразных героев, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями.


Главная цель игры - развивать свое королевство, улучшать героев, снаряжение и участвовать в эпических сражениях. Вы можете выбирать различные классы для ваших героев, такие как воины, маги, рейнджеры и другие, и создавать сбалансированный отряд, способный противостоять любым вызовам.


Путешествуйте по обширному фэнтезийному миру, собирайте бесконечные ресурсы и прокладывайте свой путь к славе. Hero Kingdom: Idle RPG предлагает игрокам уникальный опыт в управлении королевством и стратегических сражениях, а также возможность создать сильную и сплоченную команду героев. Покажите свои навыки и ведите свое королевство к победе!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Тупой враг
  • Нет компакт-диска навыков
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero Kingdom : Idle RPG (Мод меню) 1.1.1 взлом

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Скачать Hero Kingdom : Idle RPG (Мод меню) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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