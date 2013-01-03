В The Elder Scrolls: Castles вы окунетесь в увлекательный мир средневекового королевства и будете иметь возможность управлять им на протяжении долгих десятилетий игрового времени. Ваша цель - править поколениями и создать настоящее наследие в этой захватывающей мобильной игре.
Проектируйте и развивайте ваше королевство, принимайте важные решения, которые повлияют на судьбу вашей родословной. Каждое ваше действие будет иметь последствия, и вы сможете наблюдать, как ваше королевство меняется и развивается с течением времени.
Проведите свой род через ключевые моменты и решения, которые определят, станете ли вы великим правителем или погубите свою благородную родословную. The Elder Scrolls: Castles предоставляет вам возможность влиять на судьбу королевства и создать свою уникальную историю. Станьте мудрым и могущественным правителем в этой захватывающей игре.
Меню
Множитель урона
Режим Бога
Скачать The Elder Scrolls: Castles (Мод Меню) v1.4.4.4197359 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer