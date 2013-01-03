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The Elder Scrolls: Castles (Мод Меню)

The Elder Scrolls: Castles (Мод Меню) 1.4.4.4197359

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Версия:
1.4.4.4197359
Требования:
Android 10
Разработчик:
Bethesda Softworks LLC
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 557 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 261
Скриншоты
Описание

В The Elder Scrolls: Castles вы окунетесь в увлекательный мир средневекового королевства и будете иметь возможность управлять им на протяжении долгих десятилетий игрового времени. Ваша цель - править поколениями и создать настоящее наследие в этой захватывающей мобильной игре.


Проектируйте и развивайте ваше королевство, принимайте важные решения, которые повлияют на судьбу вашей родословной. Каждое ваше действие будет иметь последствия, и вы сможете наблюдать, как ваше королевство меняется и развивается с течением времени.


Проведите свой род через ключевые моменты и решения, которые определят, станете ли вы великим правителем или погубите свою благородную родословную. The Elder Scrolls: Castles предоставляет вам возможность влиять на судьбу королевства и создать свою уникальную историю. Станьте мудрым и могущественным правителем в этой захватывающей игре.


Информация о модах

Меню

Множитель урона

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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