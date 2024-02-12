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Craftman Go (Мод, Много денег)

Craftman Go (Мод, Много денег) 1.1.8

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
iStar Technology Investment Co Ltd
Версия:
1.1.8
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.craftman.building.craftworld.go
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
217

Craftman Go - это увлекательная игра, которая предоставляет вам возможность воплотить в жизнь свои творческие идеи в блочном мире. Эта игра о крафте подразделяется на два режима: создание и выживание.


В режиме создания вы можете использовать свое воображение и навыки, чтобы строить дома, конструкции и даже огромные замки и города. Здесь нет ограничений, и вы можете создавать что угодно, что приходит вам в голову. Режим выживания предоставляет вам более сложные условия, где вам нужно добывать ресурсы, создавать предметы и обеспечивать свое выживание в мире блоков.


Craftman Go подарит вам массу творческих возможностей и стимулирует ваше воображение, позволяя вам строить и исследовать бесконечные изобретения в этом увлекательном блочном мире.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Навязчивая реклама удалена
  • Купить неограниченное количество драгоценных камней

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Скачать Craftman Go (Мод, Много денег) 1.1.8 взлом

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Скачать Craftman Go (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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