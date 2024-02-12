Craftman Go (Мод, Много денег) 1.1.8
Craftman Go - это увлекательная игра, которая предоставляет вам возможность воплотить в жизнь свои творческие идеи в блочном мире. Эта игра о крафте подразделяется на два режима: создание и выживание.
В режиме создания вы можете использовать свое воображение и навыки, чтобы строить дома, конструкции и даже огромные замки и города. Здесь нет ограничений, и вы можете создавать что угодно, что приходит вам в голову. Режим выживания предоставляет вам более сложные условия, где вам нужно добывать ресурсы, создавать предметы и обеспечивать свое выживание в мире блоков.
Craftman Go подарит вам массу творческих возможностей и стимулирует ваше воображение, позволяя вам строить и исследовать бесконечные изобретения в этом увлекательном блочном мире.
- МЕНЮ МОД
- Навязчивая реклама удалена
- Купить неограниченное количество драгоценных камней
Информация: Неограниченное количество драгоценных камней > Покупайте золото за драгоценные камни в магазине
Скачать Craftman Go (Мод, Много денег) 1.1.8 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство