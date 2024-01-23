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Conqueror girls : AFK Idle RPG (Мод, Урон)

Conqueror girls : AFK Idle RPG (Мод, Урон) 1.23.24

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Версия:
1.23.24
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SPRING Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
306

Conqueror girls: AFK Idle RPG – это увлекательная ролевая игра в стиле аниме, которая сочетает в себе элементы симулятора и RPG. Игроки погружаются в мир приключений с бесконечными возможностями, где им предстоит собирать и управлять отрядом воительниц.


Основной акцент в игре сделан на коллекционировании персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и характеристиками. Игрокам предстоит улучшать качества своих воительниц, открывая новые способности и уровни силы, что требует стратегического подхода и планирования. Важным аспектом игрового процесса является вооружение и экипировка персонажей. Подбор правильного оружия и амуниции не только увеличивает боевые возможности отряда, но и придает каждому персонажу индивидуальность.


"Conqueror girls: AFK Idle RPG" предлагает игрокам разнообразные задания и миссии, включая сражения с опасными противниками и исследование огромных комплексов. Сочетание магии и науки добавляет игре особый колорит, делая её мир богатым и уникальным. Интерфейс игры выполнен в приятном для глаз стиле, хотя и может показаться немного загруженным из-за большого количества элементов управления и информации. Это обеспечивает глубокое погружение в игровой процесс и помогает игрокам удобно навигировать по различным функциям игры.


Скриншоты

Информация о модах

  • Мод МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Много баффа


1. Установите оригинальный APK-файл, указанный ниже, или вы можете просто установить его напрямую через Playstore.

2. Откройте игру и обратите внимание, что вы вошли в систему с помощью Google ID (убедитесь, что ваш Playstore выполнен).

3. Закройте. игру

4. Перейдите в папку Android/data/com.greenspring.conquestgirls и переименуйте ее в другое имя (например, com.greenspring.conquestgirlsXXX)

5. Удалите игру

6. Установите MOD APK

7. Переименуйте папку com.greenspring.conquestgirlsXXX обратно на com.greenspring.conquestgirls

8. Откройте игру и наслаждайтесь


Скачать Conqueror girls : AFK Idle RPG (Мод, Урон) 1.23.24 взлом

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Мод 160 Мб Оригинал 160 Мб МОД (Ссылка 2) 160 Мб Оригинал (Ссылка 2) 160 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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