Conqueror girls : AFK Idle RPG (Мод, Урон) 1.23.24
Conqueror girls: AFK Idle RPG – это увлекательная ролевая игра в стиле аниме, которая сочетает в себе элементы симулятора и RPG. Игроки погружаются в мир приключений с бесконечными возможностями, где им предстоит собирать и управлять отрядом воительниц.
Основной акцент в игре сделан на коллекционировании персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и характеристиками. Игрокам предстоит улучшать качества своих воительниц, открывая новые способности и уровни силы, что требует стратегического подхода и планирования. Важным аспектом игрового процесса является вооружение и экипировка персонажей. Подбор правильного оружия и амуниции не только увеличивает боевые возможности отряда, но и придает каждому персонажу индивидуальность.
"Conqueror girls: AFK Idle RPG" предлагает игрокам разнообразные задания и миссии, включая сражения с опасными противниками и исследование огромных комплексов. Сочетание магии и науки добавляет игре особый колорит, делая её мир богатым и уникальным. Интерфейс игры выполнен в приятном для глаз стиле, хотя и может показаться немного загруженным из-за большого количества элементов управления и информации. Это обеспечивает глубокое погружение в игровой процесс и помогает игрокам удобно навигировать по различным функциям игры.
Информация о модах
- Мод МЕНЮ
- Множитель урона
- Много баффа
1. Установите оригинальный APK-файл, указанный ниже, или вы можете просто установить его напрямую через Playstore.
2. Откройте игру и обратите внимание, что вы вошли в систему с помощью Google ID (убедитесь, что ваш Playstore выполнен).
3. Закройте. игру
4. Перейдите в папку Android/data/com.greenspring.conquestgirls и переименуйте ее в другое имя (например, com.greenspring.conquestgirlsXXX)
5. Удалите игру
6. Установите MOD APK
7. Переименуйте папку com.greenspring.conquestgirlsXXX обратно на com.greenspring.conquestgirls
8. Откройте игру и наслаждайтесь
Скачать Conqueror girls : AFK Idle RPG (Мод, Урон) 1.23.24 взлом
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