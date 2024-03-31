android-1.ru / Игры / Симуляторы / Covet Girl: Desire Story Game (Мод, Много денег)
Covet Girl: Desire Story Game (Мод, Много денег)

Covet Girl: Desire Story Game (Мод, Много денег) 0.0.46

0
2
Скачать (455 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HCoo Studio
Версия:
0.0.46
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 455 Мб
id приложения:
com.apollo.covetgirl
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
2
Просмотров:
1 887

Covet Girl: Desire Story Game - захватывающий симулятор свиданий с богатым выбором сценариев и событий. В этой игре вы берете на себя роль главного героя, который должен пройти через разнообразные истории и влиять на их развитие. У вас есть свобода выбора и возможность влиять на ход сюжета, делая игру уникальной и интересной.


Один из ключевых элементов Covet Girl: Desire Story Game - это взаимодействие с разными персонажами. Вам предстоит общаться с разнообразными персонажами, каждый из которых имеет свои уникальные черты характера и истории. Ваш выбор в диалогах и действиях будет влиять на отношения с этими персонажами и на ход событий.


Графика в игре выполнена в привлекательном стиле, а модели персонажей детально проработаны. Вам предоставляется множество опций для настройки внешнего вида вашего персонажа, включая одежду и аксессуары. Это позволяет создать уникальный и стильный облик для главного героя.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги

Неограниченное золото

Неограниченное количество цветов

 Теги темы: Много денег, Новеллы

Скачать Covet Girl: Desire Story Game (Мод, Много денег) 0.0.46 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Covet Girl: Desire Story Game (Мод, Много денег) 455 Мб Ссылка 2 455 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Happy Diner Story: Cooking (Мод, Много бриллиантов)
Happy Diner Story: Cooking (Мод, Много бриллиантов)
Версия: 1.0.6
Sim Village (Мод, Без рекламы)
Sim Village (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.5
MMA Champion: Idle Tap N Punch (Полная версия)
MMA Champion: Idle Tap N Punch (Полная версия)
Версия: 1.0.1
Scary Ana (Полная версия)
Scary Ana (Полная версия)
Версия: 1.0
TV Studio Story (Мод меню)
TV Studio Story (Мод меню)
Версия: 122
Gym Simulator 24 Fitness life (Полная версия)
Gym Simulator 24 Fitness life (Полная версия)
Версия: 1.0
My Aquapark: Idle Water Empire (Мод, Бесплатные награды)
My Aquapark: Idle Water Empire (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 2.25
Truck Simulation game:2024 (Полная версия)
Truck Simulation game:2024 (Полная версия)
Версия: 1.0

Отзывы о Covet Girl: Desire Story Game (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 31 мая 2024 17:15
Не тратились только монетки на 1 уровне в магазине, как второй уровень поднял сразу и они стали тратиться.
Не работает
-1
Ответить
Маша
Маша 31 марта 2024 21:49
Мод не работает
+1
Ответить