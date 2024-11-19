Описание

Idle Military SCH Tycoon Games (Мод меню) - это задача построить военную базу без ведома. Постройте лучшую военную базу в мире и постарайтесь защитить ее, используя свою военную мощь, чтобы она стала единственной военной базой в мире.





Постройте лучшую военную базу в мире! Это требует навыков, тяжелой работы и большой удачи, но однажды построенная ваша база дает больше преимуществ, чем любые другие военные базы в игре. Какой бы ни была ваша работа, вы сможете выполнять ее не хуже других солдат, ведь ваша база уникальна своими производственными возможностями. Чем мощнее ваш источник дохода, тем выше качество жизни и больше еды.