Версия:
1.4.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Chenyan
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 196 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 480
Описание
Idle Military SCH Tycoon Games (Мод меню) - это задача построить военную базу без ведома. Постройте лучшую военную базу в мире и постарайтесь защитить ее, используя свою военную мощь, чтобы она стала единственной военной базой в мире.
Постройте лучшую военную базу в мире! Это требует навыков, тяжелой работы и большой удачи, но однажды построенная ваша база дает больше преимуществ, чем любые другие военные базы в игре. Какой бы ни была ваша работа, вы сможете выполнять ее не хуже других солдат, ведь ваша база уникальна своими производственными возможностями. Чем мощнее ваш источник дохода, тем выше качество жизни и больше еды.
Информация о модах
[ Меню игрока ]
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченные наличные
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