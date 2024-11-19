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Idle Military SCH Tycoon Games (Мод меню)

Idle Military SCH Tycoon Games (Мод меню) 1.4.9

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Версия:
1.4.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Chenyan
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 196 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 480
Скриншоты
Описание

Idle Military SCH Tycoon Games (Мод меню) - это задача построить военную базу без ведома. Постройте лучшую военную базу в мире и постарайтесь защитить ее, используя свою военную мощь, чтобы она стала единственной военной базой в мире.


Постройте лучшую военную базу в мире! Это требует навыков, тяжелой работы и большой удачи, но однажды построенная ваша база дает больше преимуществ, чем любые другие военные базы в игре. Какой бы ни была ваша работа, вы сможете выполнять ее не хуже других солдат, ведь ваша база уникальна своими производственными возможностями. Чем мощнее ваш источник дохода, тем выше качество жизни и больше еды.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные наличные
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Military SCH Tycoon Games (Мод меню) 196 Мб Ссылка 2 196 Мб

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