Официальная игра в режиме ожидания Star Trek: Lower Decks Наконец, после очередного утомительного дежурства экипаж нижних палуб USS Cerritos готов к вечеринке на концерте Zebulon Sisters! Тенди еще больше взволнована, так как это будет ее первый Танец Чу-Чу!





Бамлер, Резерфорд и Васкес — последние выжившие из полицейского подразделения, которое должно быть расформировано. Во время обучения они стали роботами и сформировали команду, специализирующуюся на «идентификационном профилировании». Они объединяют усилия с Керзерзом и вступают в бой с Беджи. Смогут ли они выжить в битве или будут захвачены им?