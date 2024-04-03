Star Trek Lower Decks Mobile (Мод, Без рекламы) 1.19.4.28563
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
East Side Games Studio
Версия:
1.19.4.28563
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 247 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 032
Официальная игра в режиме ожидания Star Trek: Lower Decks Наконец, после очередного утомительного дежурства экипаж нижних палуб USS Cerritos готов к вечеринке на концерте Zebulon Sisters! Тенди еще больше взволнована, так как это будет ее первый Танец Чу-Чу!
Бамлер, Резерфорд и Васкес — последние выжившие из полицейского подразделения, которое должно быть расформировано. Во время обучения они стали роботами и сформировали команду, специализирующуюся на «идентификационном профилировании». Они объединяют усилия с Керзерзом и вступают в бой с Беджи. Смогут ли они выжить в битве или будут захвачены им?
Информация о модах
Без рекламы
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