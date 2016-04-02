Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure - это игра, которая позволяет вам почувствовать себя большим боссом в своем виртуальном мире. В этой игре вы будете создавать свой собственный бизнес империю и стремиться к богатству и процветанию.
Основная механика игры заключается в том, чтобы кликать по экрану, чтобы зарабатывать деньги. Вы начнете с небольшого предприятия, но с течением времени сможете развивать свой бизнес, открывать новые компании и увеличивать прибыль. Вам придется принимать стратегические решения, чтобы максимизировать свой доход и стать настоящим миллиардером.
Игра также предоставляет вам возможность улучшать свои предприятия, нанимать сотрудников и развивать свою бизнес империю. Вам предстоит пройти через различные этапы развития, от маленького стартапа до крупной корпорации.
1. Неограниченное количество денег*
2. Неограниченное количество бриллиантов*
3. Неограниченное количество славы*
4. Неограниченное количество билетов*
*никогда не уменьшается, когда вы тратите, сначала нужно достаточно
Скачать Cash, Inc. Fame & Fortune Game (Мод, Много камней) v2.4.16 MOD APK
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