Описание

Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure - это игра, которая позволяет вам почувствовать себя большим боссом в своем виртуальном мире. В этой игре вы будете создавать свой собственный бизнес империю и стремиться к богатству и процветанию.





Основная механика игры заключается в том, чтобы кликать по экрану, чтобы зарабатывать деньги. Вы начнете с небольшого предприятия, но с течением времени сможете развивать свой бизнес, открывать новые компании и увеличивать прибыль. Вам придется принимать стратегические решения, чтобы максимизировать свой доход и стать настоящим миллиардером.





Игра также предоставляет вам возможность улучшать свои предприятия, нанимать сотрудников и развивать свою бизнес империю. Вам предстоит пройти через различные этапы развития, от маленького стартапа до крупной корпорации.