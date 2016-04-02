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Cash, Inc. Fame & Fortune Game (Мод, Много камней)

Cash, Inc. Fame & Fortune Game (Мод, Много камней) 2.4.16

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Версия:
2.4.16
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Lion Studios
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 542
Скриншоты
Описание

Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure - это игра, которая позволяет вам почувствовать себя большим боссом в своем виртуальном мире. В этой игре вы будете создавать свой собственный бизнес империю и стремиться к богатству и процветанию.


Основная механика игры заключается в том, чтобы кликать по экрану, чтобы зарабатывать деньги. Вы начнете с небольшого предприятия, но с течением времени сможете развивать свой бизнес, открывать новые компании и увеличивать прибыль. Вам придется принимать стратегические решения, чтобы максимизировать свой доход и стать настоящим миллиардером.


Игра также предоставляет вам возможность улучшать свои предприятия, нанимать сотрудников и развивать свою бизнес империю. Вам предстоит пройти через различные этапы развития, от маленького стартапа до крупной корпорации.


Информация о модах

1. Неограниченное количество денег*

2. Неограниченное количество бриллиантов*

3. Неограниченное количество славы*

4. Неограниченное количество билетов*

*никогда не уменьшается, когда вы тратите, сначала нужно достаточно

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 Теги темы: Много денег

Скачать Cash, Inc. Fame & Fortune Game (Мод, Много камней) v2.4.16 MOD APK

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Скачать Cash, Inc. Fame & Fortune Game (Мод, Много камней) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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Отзывы о Cash, Inc. Fame & Fortune Game (Мод, Много камней)


Комментарии (1)
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Ллойдхщ
Ллойдхщ 13 сентября 2021 12:15
хз незнаю не скачивал еще
+2
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