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TV Studio Story (Мод меню)

TV Studio Story (Мод меню) 122

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kairosoft
Версия:
122
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.television
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
404

TV Studio Story приглашает вас окунуться в увлекательный мир телевизионного производства и создать свою собственную империю развлечений с нуля. В этой очаровательной пиксельной симуляции вы будете принимать все решения, связанные с производством и ведением телешоу, начиная от выбора тем и жанров шоу и заканчивая наймом исполнителей и оформлением декораций. Это увлекательное приключение представляет собой захватывающую смесь творчества, стратегии и неожиданных хитов, готовых завоевать телеэфир.


Ваша задача в TV Studio Story - создать и развивать собственное телевизионное производство, при этом каждое ваше решение будет иметь значение. Выбор тем и жанров для ваших шоу будет влиять на их популярность среди зрителей. Решение о найме талантливых исполнителей и работников тоже будет играть важную роль в успехе вашего телевизионного канала.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Валюта всегда увеличивается
  • Дальнейшее увеличение валюты x10 (используйте с модом «Всегда увеличивать»)
  • Полная версия игры бесплатно

64-битная версия.

 Теги темы: Мод меню

Скачать TV Studio Story (Мод меню) 122 взлом

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Скачать TV Studio Story (Мод меню)
65 Мб
Ссылка 2
65 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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