TV Studio Story (Мод меню) 122
TV Studio Story приглашает вас окунуться в увлекательный мир телевизионного производства и создать свою собственную империю развлечений с нуля. В этой очаровательной пиксельной симуляции вы будете принимать все решения, связанные с производством и ведением телешоу, начиная от выбора тем и жанров шоу и заканчивая наймом исполнителей и оформлением декораций. Это увлекательное приключение представляет собой захватывающую смесь творчества, стратегии и неожиданных хитов, готовых завоевать телеэфир.
Ваша задача в TV Studio Story - создать и развивать собственное телевизионное производство, при этом каждое ваше решение будет иметь значение. Выбор тем и жанров для ваших шоу будет влиять на их популярность среди зрителей. Решение о найме талантливых исполнителей и работников тоже будет играть важную роль в успехе вашего телевизионного канала.
- Меню
- Валюта всегда увеличивается
- Дальнейшее увеличение валюты x10 (используйте с модом «Всегда увеличивать»)
- Полная версия игры бесплатно
64-битная версия.
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