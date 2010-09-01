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Shadow Hero (Мод, Много монет)

Shadow Hero (Мод, Много монет) 0.2.0

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Версия:
0.2.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.shadow.action.slayer.devil.knight
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
432

Shadow Hero - это игра, которая подарит вам невероятные ощущения и возможность стать настоящим героем. Вам предстоит исследовать темные улицы и сражаться с преступниками, решать сложные головоломки и выполнять миссии спасения. Однако, несмотря на все опасности, вам будут доступны множество инструментов и навыков, чтобы справиться с любыми вызовами. Вы сможете использовать различное вооружение, включая высокотехнологичные гаджеты, чтобы добиться успеха в своих задачах.


Главная особенность Shadow Hero - это ее потрясающая графика и детализированный игровой мир. Вы будете погружены в атмосферу таинственных улиц и захватывающих событий. Игра также предлагает захватывающий сюжет, который будет держать вас в напряжении от начала до конца.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество монет

 Теги темы: Много денег

Скачать Shadow Hero (Мод, Много монет) 0.2.0 взлом

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160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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