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Busy Mine - копание и золото (Мод Меню)

Busy Mine - копание и золото (Мод Меню) 1.7.2

Погрузитесь в захватывающий мир подземных сокровищ с Busy Mine
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Версия:
1.7.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tsepi Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Busy Mine — игру, где ваши мечты об исследовании подземных миров и поиске сокровищ становятся реальностью! Это не просто очередная игра про 2D-копателей; это ворота в приключение, полное золотых руд, драгоценных камней и бесконечных исследований. Пройдите 14 разнообразных пещер, каждая из которых скрывает уникальные сокровища и трудности, и откройте для себя радость настоящей шахтёрской жизни.


Благодаря интуитивно понятному управлению и реалистичной физике, имитирующей реальные раскопки, вы легко освоите процесс добычи полезных ископаемых и почувствуете азарт от обнаружения скрытых драгоценных камней. Busy Mine — веселая и доступная игра, которая обещает увлекательный опыт как для случайных игроков, так и для настоящих любителей копания. Откройте для себя мир подземных приключений и добудьте свои сокровища!


Информация о модах

Меню модов

Высокие монеты

Максимальный уровень обновления

ПРИМЕЧАНИЕ : – Максимальный уровень улучшения: максимальный уровень в игре – 50. Включите «Максимальный уровень улучшения», чтобы сделать максимальный уровень 100.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Busy Mine - копание и золото (Мод Меню) v1.7.2 MOD APK

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Скачать Busy Mine - копание и золото (Мод Меню) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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