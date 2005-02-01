Busy Mine - копание и золото (Мод Меню) 1.7.2
Погрузитесь в захватывающий мир подземных сокровищ с Busy Mine
Добро пожаловать в Busy Mine — игру, где ваши мечты об исследовании подземных миров и поиске сокровищ становятся реальностью! Это не просто очередная игра про 2D-копателей; это ворота в приключение, полное золотых руд, драгоценных камней и бесконечных исследований. Пройдите 14 разнообразных пещер, каждая из которых скрывает уникальные сокровища и трудности, и откройте для себя радость настоящей шахтёрской жизни.
Благодаря интуитивно понятному управлению и реалистичной физике, имитирующей реальные раскопки, вы легко освоите процесс добычи полезных ископаемых и почувствуете азарт от обнаружения скрытых драгоценных камней. Busy Mine — веселая и доступная игра, которая обещает увлекательный опыт как для случайных игроков, так и для настоящих любителей копания. Откройте для себя мир подземных приключений и добудьте свои сокровища!
Меню модов
Высокие монеты
Максимальный уровень обновления
ПРИМЕЧАНИЕ : – Максимальный уровень улучшения: максимальный уровень в игре – 50. Включите «Максимальный уровень улучшения», чтобы сделать максимальный уровень 100.
Скачать Busy Mine - копание и золото (Мод Меню) v1.7.2 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer