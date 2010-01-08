Описание

Lion Survival - Wild Beast Sim предлагает перевоплотиться в грозного льва, внезапно оказавшегося на свободе в оживленном городе. Вашей целью станет охота на жителей и сбор мяса, чтобы становиться сильнее и развивать смертоносные навыки. Постепенно вы будете открывать новые способности и повышать свою статистику, что позволит лучше выживать в условиях все более сложного мира.





Охотясь, собирая трофеи и прокачивая способности, вы почувствуете себя настоящим царем городских джунглей. Чем выше станут ваши показатели, тем опаснее и разрушительнее окажется каждый последующий рывок или удар. Примите вызов, чтобы доказать свою силу и превзойти любые преграды, вставшие на пути к абсолютному господству в этой экшен-игре.