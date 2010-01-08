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Lion Survival - Wild Beast Sim (Мод меню)

Lion Survival - Wild Beast Sim (Мод меню) 0.2.2

Ощутите мощь городского хищника и доминируйте в опасном мире на пределе сил
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Версия:
0.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Skyloft Yazılım Bilişim ve Anonim Şirketi
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Lion Survival - Wild Beast Sim предлагает перевоплотиться в грозного льва, внезапно оказавшегося на свободе в оживленном городе. Вашей целью станет охота на жителей и сбор мяса, чтобы становиться сильнее и развивать смертоносные навыки. Постепенно вы будете открывать новые способности и повышать свою статистику, что позволит лучше выживать в условиях все более сложного мира.


Охотясь, собирая трофеи и прокачивая способности, вы почувствуете себя настоящим царем городских джунглей. Чем выше станут ваши показатели, тем опаснее и разрушительнее окажется каждый последующий рывок или удар. Примите вызов, чтобы доказать свою силу и превзойти любые преграды, вставшие на пути к абсолютному господству в этой экшен-игре.


Информация о модах

1. Высокая скорость передвижения

2. Умноженная глобальная скорость

3. Высокие характеристики

4. Автоматическое исцеление

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Lion Survival - Wild Beast Sim (Мод меню) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

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