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Extreme Offroad Simulator (Мод, Много денег)

Extreme Offroad Simulator (Мод, Много денег) 1.6

Откройте неизведанные трассы и ощутите полный драйв экстремального бездорожья
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Версия:
1.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ragdoll Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Extreme Offroad Simulator приглашает вас в мир, где мощные внедорожники и непредсказуемые маршруты создают по-настоящему незабываемый опыт. Пройдите через грязные тропы, скалистые горы и глубокие речные переправы, наслаждаясь экстремальным симулятором бездорожья, который дарит реалистичные ощущения и настоящий адреналин. Каждая кочка, уклон и препятствие в этой игре воспроизводятся максимально правдоподобно, а динамичная смена погоды придает дополнительное ощущение реальности вашему путешествию.


Испытайте всю мощь полноприводных грузовиков, внедорожников и даже специальных гусеничных автомобилей, совершенствуя их с помощью больших шин, усиленной подвески и других улучшений. Благодаря реалистичной физике транспортных средств игра заставит вас почувствовать каждое движение машины и продумать стратегию вождения на самых сложных участках пути. Если вы готовы испытать себя на выносливость и ловкость, садитесь за руль и покоряйте бездорожье, доказывая, что вам подвластны самые сложные маршруты.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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