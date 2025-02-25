Fishing Travel (Мод, Без рекламы) 0.22.1
Погрузитесь в атмосферу релакса и приключений на водных просторах мира
Версия:
0.22.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ARK GAME LIMITED
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 424 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание
Fishing Travel – это расслабляющая игра о рыбалке, где каждый уголок водной природы открывает перед вами новые горизонты. От спокойных озер до извилистых рек и бескрайнего океана, каждая локация таит уникальные виды рыб, требуя от вас применения настоящих навыков и знаний, чтобы поймать их.
Погрузитесь в мир, где каждое мгновение наполнено волшебством рыбалки и открытиями. Испытайте истинное удовольствие от исследования разнообразных локаций, наслаждаясь живописными пейзажами и чувствуя гармонию природы, которая дарит вам незабываемые эмоции и моменты радости.
Информация о модах
Без рекламы
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