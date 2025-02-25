Описание

Fishing Travel – это расслабляющая игра о рыбалке, где каждый уголок водной природы открывает перед вами новые горизонты. От спокойных озер до извилистых рек и бескрайнего океана, каждая локация таит уникальные виды рыб, требуя от вас применения настоящих навыков и знаний, чтобы поймать их.





Погрузитесь в мир, где каждое мгновение наполнено волшебством рыбалки и открытиями. Испытайте истинное удовольствие от исследования разнообразных локаций, наслаждаясь живописными пейзажами и чувствуя гармонию природы, которая дарит вам незабываемые эмоции и моменты радости.