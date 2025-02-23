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POJAVLAUNCHER : Java Craft

POJAVLAUNCHER : Java Craft 1.1

Познайте радость исследования и создания в новом мире бесконечных возможностей
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Petirdev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 783 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

POJAVCRAFT: Launcher Java приглашает вас окунуться в бескрайний открытый мир, где любая задумка может превратиться в реальность. В этом захватывающем приключении вы можете собирать ресурсы, создавать инструменты и строить уникальные сооружения: от уютных домиков и роскошных замков до впечатляющих механизмов из красного камня. Будь то в Pojav Craft Java режиме выживания, где каждый блок имеет значение, или в творческом режиме с безграничными ресурсами, ваш потенциал ограничен лишь воображением.


Откройте для себя высокие горы, таинственные пещеры и обширные леса, заполненные ценными материалами и скрытыми сокровищами. Сразитесь с опасными мобами, чтобы доказать свое мастерство, или отправьтесь на поиск приключений в подводных глубинах. Собирайте друзей в многопользовательском режиме и вместе возводите целые города, создавайте великолепные пиксель-арт проекты или осваивайте сложные цепи механизмов. POJAVCRAFT: Launcher Java — это идеальная комбинация свободы творчества и увлекательных испытаний, которая подарит вам бесконечные часы веселья.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Майнкрафт на андроид
Майнкрафт на андроид
 Теги темы: оригинал

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Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать POJAVLAUNCHER : Java Craft 783 Мб Ссылка 2 783 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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