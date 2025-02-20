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Hole Digging Simulator Game (Мод, Много денег)

Hole Digging Simulator Game (Мод, Много денег) 1.1

Раскройте тайны подземелий: станьте мастером раскопок и обретите богатство
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Action Arena Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В Digging A Hole Sim Game 3D вы отправляетесь в захватывающее приключение, начиная свой путь на заднем дворе с лопатой в руках. Ваше задание — копать глубоко под землей, прорываясь через слои почвы, камней и таинственных пещер, чтобы обнаружить скрытые сокровища. Здесь вас ждут сверкающие драгоценности, древние реликвии и удивительные находки, каждая из которых рассказывает свою уникальную историю. Каждая полная лопата приближает вас к разгадке секретов, давно забытых временем.


Станьте настоящим кладоискателем и создайте свою подземную империю, собирая ценные ресурсы и улучшая свои инструменты для копания. Выбирайте, копать ли прямой туннель или прокладывать извилистые подземные пути — от ваших решений зависит, насколько глубоко вы окунетесь в неизведанный мир. Digging A Hole Sim Game 3D дарит вам возможность испытать настоящий адреналин от поиска скрытых богатств, превращая каждую excavation в уникальное приключение по раскопкам сокровищ.


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 Теги темы: Много денег

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Скачать Hole Digging Simulator Game (Мод, Много денег) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб
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