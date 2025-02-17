android-1.ru / Игры / Симуляторы / Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег)
Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег)

Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег) 36

Новый симулятор доставки писем и посылок
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
36
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CHI Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
93
Скриншоты
Описание

Japan Postman Moto Simulator — это новейший проект от разработчиков, известных своими качественными симуляторами, которые перенесут вас в оживлённые улицы Токио. На этот раз главным героем становится почтальон, которому предстоит обслуживать большой район города. Ваша задача — вовремя и без ошибок доставлять письма и посылки, что требует отличного знания местности, умения мастерски управлять двухколёсным транспортом, а также внимательности и ответственности.


Игра предлагает реалистичное погружение в жизнь почтальона, где каждая поездка становится уникальным испытанием. Игрокам предстоит маневрировать по узким улочкам, избегать препятствий и справляться с различными погодными условиями. Помимо основных задач по доставке, симулятор включает множество других механик, таких как взаимодействие с жителями района и выполнение дополнительных поручений.


Japan Postman Moto Simulator впечатляет не только своей реалистичностью, но и разнообразием возможностей. Игроки могут участвовать в мини-играх, улучшать навыки вождения и исследовать разные уголки Токио. Эта игра идеально подойдёт для тех, кто ищет новый опыт в жанре симуляторов и хочет почувствовать себя частью динамичной жизни мегаполиса.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег) v36 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
TALKIE интерактивный триллер (Мод, unlocked)
TALKIE интерактивный триллер (Мод, unlocked)
Version: 1.1
Puzzle of Love: anime date sim (Мод, Много энергии)
Puzzle of Love: anime date sim (Мод, Много энергии)
Version: 3.2.0
Roller Coaster Life Theme Park (Мод, много денег)
Roller Coaster Life Theme Park (Мод, много денег)
Version: 2.0.0
Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы)
Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.10
1 день спустя: зомби стелс (Мод, Много денег)
1 день спустя: зомби стелс (Мод, Много денег)
Version: 1.217
Amikin Survival: аниме RPG (Мод, Без рекламы)
Amikin Survival: аниме RPG (Мод, Без рекламы)
Version: 0.13.0
HELLAXY (Мод, Много денег)
HELLAXY (Мод, Много денег)
Version: 5
WWE SuperCard - Карточные Бои (Полная версия)
WWE SuperCard - Карточные Бои (Полная версия)
Version: 4.5.0.9540749

Отзывы о Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив