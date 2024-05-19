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TALKIE интерактивный триллер (Мод, unlocked)

TALKIE интерактивный триллер (Мод, unlocked) 1.1

Серьёзные решения и моральные дилеммы в интерактивном сюжете
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Версия:
1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sideways Interactive
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
139
Скриншоты
Описание

THE TALKIE - Interactive Story — это впечатляющий интерактивный триллер, который удивляет своим качеством и вниманием к деталям. События развиваются нелинейно и непредсказуемо, что обеспечивает уникальный опыт для каждого игрока. Оригинальность геймплея и возможность личного участия в развитии сюжета создают полное погружение в атмосферу игры, особенно для тех, кто обожает насыщенные и напряжённые истории.


Главный герой, ещё не оправившись от ужасной трагедии, находит в своём саду спрятанную рацию. Рация настроена на девушку, находящуюся в беде, и теперь герою предстоит спасти её прежде чем станет слишком поздно. Каждый выбор имеет значение, и игроку придётся принимать серьёзные решения, рискуя многим, чтобы помочь незнакомке. Это добавляет игре глубины и драматизма, делая её захватывающей и эмоционально насыщенной.


В THE TALKIE игроки сталкиваются с моральными дилеммами и вынуждены взвешивать свои действия, что делает каждое прохождение уникальным. Интерактивный сюжет позволяет каждому почувствовать себя частью истории, а внимание к деталям и высокое качество исполнения подчеркивают профессионализм разработчиков. Эта игра станет настоящим открытием для любителей интерактивных триллеров и тех, кто ищет что-то новое и увлекательное в мире видеоигр.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Разблокирована полная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать TALKIE интерактивный триллер (Мод, unlocked) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

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