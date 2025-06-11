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Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы)

Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы) 1.1.9

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Версия:
1.1.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FinalFlow
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
137
Скриншоты
Описание

Basketball Manager 2024 — спортивный менеджер, который позволит вам окунуться в мир баскетбола и стремиться к вершинам популярности и известности вместе со своей командой. Игра предлагает привлекательную графику и возможность смотреть матчи, что, хотя и упрощено, требует стратегического планирования и времени для достижения успеха.


В ней вам предстоит заниматься самыми разными аспектами управления командой: от развития и улучшения игроков до анализа матчей и принятия важных решений. Эти элементы делают игровой процесс увлекательным как для фанатов жанра, предпочитающих серьёзные проекты, так и для тех, кто ищет более казуальные развлечения. Игра предоставляет широкий спектр возможностей для деятельности: вы сможете тренировать игроков, разрабатывать тактики, улучшать инфраструктуру клуба и многое другое. Успешное управление командой принесёт вам славу, почёт и титулы как тренера и владельца.


Basketball Manager 2024 не требует откладывать знакомство с этим развлечением в долгий ящик. Сразу погружайтесь в управление командой и начните свой путь к величию. Эту игру оценят как те, кто любит глубокие и проработанные симуляторы, так и те, кто предпочитает более простые и увлекательные игры. Независимо от вашего уровня подготовки, вас ждёт захватывающее путешествие к вершинам баскетбольной славы.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы) v1.1.9 MOD APK

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Скачать Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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