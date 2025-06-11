Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы) 1.1.9
Basketball Manager 2024 — спортивный менеджер, который позволит вам окунуться в мир баскетбола и стремиться к вершинам популярности и известности вместе со своей командой. Игра предлагает привлекательную графику и возможность смотреть матчи, что, хотя и упрощено, требует стратегического планирования и времени для достижения успеха.
В ней вам предстоит заниматься самыми разными аспектами управления командой: от развития и улучшения игроков до анализа матчей и принятия важных решений. Эти элементы делают игровой процесс увлекательным как для фанатов жанра, предпочитающих серьёзные проекты, так и для тех, кто ищет более казуальные развлечения. Игра предоставляет широкий спектр возможностей для деятельности: вы сможете тренировать игроков, разрабатывать тактики, улучшать инфраструктуру клуба и многое другое. Успешное управление командой принесёт вам славу, почёт и титулы как тренера и владельца.
Basketball Manager 2024 не требует откладывать знакомство с этим развлечением в долгий ящик. Сразу погружайтесь в управление командой и начните свой путь к величию. Эту игру оценят как те, кто любит глубокие и проработанные симуляторы, так и те, кто предпочитает более простые и увлекательные игры. Независимо от вашего уровня подготовки, вас ждёт захватывающее путешествие к вершинам баскетбольной славы.
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Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.