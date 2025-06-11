Prime Football 2025 (Мод меню) 0.10.109
Собери команду мечты, настрой тактику и наблюдай, как она побеждает сама
Prime Football 2025 — первая idle-игра о футболе, созданная для настоящих фанатов. Здесь ты не гоняешь мяч вручную — твоя сила в стратегии, управлении и развитии. Матчи проходят автоматически, пока ты занимаешься другими делами, а команда сама зарабатывает очки и прогрессирует. Всё, что нужно — правильно тренировать игроков, подбирать состав и продумывать схему.
Участвуй в глобальных лигах, соревнуйся с менеджерами со всего мира и поднимайся в рейтингах. Каждую неделю — новые соперники, награды и вызовы. Подписывай легендарных футболистов, собирай редкие карточки, улучшай форму и открывай доступ к новым стадионам. Prime Football 2025 — идеальный способ быть в игре даже тогда, когда ты не в игре.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.