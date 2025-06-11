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Prime Football 2025 (Мод меню)

Prime Football 2025 (Мод меню) 0.10.109

Собери команду мечты, настрой тактику и наблюдай, как она побеждает сама
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Версия:
0.10.109
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Finalflow
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 353 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Prime Football 2025 — первая idle-игра о футболе, созданная для настоящих фанатов. Здесь ты не гоняешь мяч вручную — твоя сила в стратегии, управлении и развитии. Матчи проходят автоматически, пока ты занимаешься другими делами, а команда сама зарабатывает очки и прогрессирует. Всё, что нужно — правильно тренировать игроков, подбирать состав и продумывать схему.


Участвуй в глобальных лигах, соревнуйся с менеджерами со всего мира и поднимайся в рейтингах. Каждую неделю — новые соперники, награды и вызовы. Подписывай легендарных футболистов, собирай редкие карточки, улучшай форму и открывай доступ к новым стадионам. Prime Football 2025 — идеальный способ быть в игре даже тогда, когда ты не в игре.


Информация о модах
  • Меню Мод
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Prime Football 2025 (Мод меню) v0.10.109 MOD APK

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Скачать Prime Football 2025 (Мод меню) 353 Мб Ссылка 2 353 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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