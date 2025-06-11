Описание

Prime Football 2025 — первая idle-игра о футболе, созданная для настоящих фанатов. Здесь ты не гоняешь мяч вручную — твоя сила в стратегии, управлении и развитии. Матчи проходят автоматически, пока ты занимаешься другими делами, а команда сама зарабатывает очки и прогрессирует. Всё, что нужно — правильно тренировать игроков, подбирать состав и продумывать схему.





Участвуй в глобальных лигах, соревнуйся с менеджерами со всего мира и поднимайся в рейтингах. Каждую неделю — новые соперники, награды и вызовы. Подписывай легендарных футболистов, собирай редкие карточки, улучшай форму и открывай доступ к новым стадионам. Prime Football 2025 — идеальный способ быть в игре даже тогда, когда ты не в игре.