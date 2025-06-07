Knight Shop Simulator (Мод, Много денег) 0.5.8
Продавай мечи днём, сражайся ночью — симулятор средневековой лавки в 3D
Knight Shop Simulator — это 3D-симулятор от первого лица, где ты управляешь рыцарским магазином в самом сердце средневековья. Обслуживай клиентов: подбирай мечи, подгоняй доспехи, следи за запасами и украшай витрину. Каждый покупатель — это история, каждый заказ — вызов. А когда день заканчивается, ты сам надеваешь броню и выходишь на арену.
Торговля — лишь часть дела: участвуй в турнирах, прокачивай навыки и сражайся за честь лавки. Улучшай магазин, расширяй ассортимент, находи редкие предметы и привлекай влиятельных клиентов. Игра без доната, доступна офлайн. В Knight Shop Simulator ты не просто торговец — ты кузнец славы и стали.
• Неограниченное количество монет
• Неограниченное количество золота
• Разблокированные платные пакеты
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.