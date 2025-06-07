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Knight Shop Simulator (Мод, Много денег)

Knight Shop Simulator (Мод, Много денег) 0.5.8

Продавай мечи днём, сражайся ночью — симулятор средневековой лавки в 3D
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Версия:
0.5.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Knight Shop Simulator — это 3D-симулятор от первого лица, где ты управляешь рыцарским магазином в самом сердце средневековья. Обслуживай клиентов: подбирай мечи, подгоняй доспехи, следи за запасами и украшай витрину. Каждый покупатель — это история, каждый заказ — вызов. А когда день заканчивается, ты сам надеваешь броню и выходишь на арену.


Торговля — лишь часть дела: участвуй в турнирах, прокачивай навыки и сражайся за честь лавки. Улучшай магазин, расширяй ассортимент, находи редкие предметы и привлекай влиятельных клиентов. Игра без доната, доступна офлайн. В Knight Shop Simulator ты не просто торговец — ты кузнец славы и стали.


Информация о модах

• Неограниченное количество монет

• Неограниченное количество золота

• Разблокированные платные пакеты

• Убрать рекламу

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 Теги темы: Много денег

Скачать Knight Shop Simulator (Мод, Много денег) v0.5.8 MOD APK

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Скачать Knight Shop Simulator (Мод, Много денег) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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