Описание

Knight Shop Simulator — это 3D-симулятор от первого лица, где ты управляешь рыцарским магазином в самом сердце средневековья. Обслуживай клиентов: подбирай мечи, подгоняй доспехи, следи за запасами и украшай витрину. Каждый покупатель — это история, каждый заказ — вызов. А когда день заканчивается, ты сам надеваешь броню и выходишь на арену.





Торговля — лишь часть дела: участвуй в турнирах, прокачивай навыки и сражайся за честь лавки. Улучшай магазин, расширяй ассортимент, находи редкие предметы и привлекай влиятельных клиентов. Игра без доната, доступна офлайн. В Knight Shop Simulator ты не просто торговец — ты кузнец славы и стали.