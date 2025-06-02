Описание

Шпион — это весёлая игра для компании от 3 человек, в которой каждый раунд превращается в мини-детектив. Кто-то из вас — шпион, остальные знают место, но не знают, кто именно враг. Каждые 5 минут — напряжённые вопросы, подозрения, попытки запутать и прочитать эмоции других. Тут побеждает не самый умный — а тот, кто умеет молчать в нужный момент или ловко врёт, не моргнув глазом.





Приложение предлагает разнообразные сценарии, бесплатный контент и даже возможность создать свои локации, чтобы добавить веселья и непредсказуемости. Удобный интерфейс, быстрая настройка, никаких карточек — просто запускаешь и играешь. Игра отлично развивает интуицию, внимание и навык блефа, превращая обычный вечер в запоминающееся противостояние. Собирай друзей и попробуй не выдать себя… или наоборот, найти шпиона первым.