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Шпион - игра для компании

Шпион - игра для компании 2.0.14

Блефуй, наблюдай и выдай шпиона — игра для компании, где никто не знает правду
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Версия:
2.0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pavel Shnyakin
Категория:
Настольные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Шпион — это весёлая игра для компании от 3 человек, в которой каждый раунд превращается в мини-детектив. Кто-то из вас — шпион, остальные знают место, но не знают, кто именно враг. Каждые 5 минут — напряжённые вопросы, подозрения, попытки запутать и прочитать эмоции других. Тут побеждает не самый умный — а тот, кто умеет молчать в нужный момент или ловко врёт, не моргнув глазом.


Приложение предлагает разнообразные сценарии, бесплатный контент и даже возможность создать свои локации, чтобы добавить веселья и непредсказуемости. Удобный интерфейс, быстрая настройка, никаких карточек — просто запускаешь и играешь. Игра отлично развивает интуицию, внимание и навык блефа, превращая обычный вечер в запоминающееся противостояние. Собирай друзей и попробуй не выдать себя… или наоборот, найти шпиона первым.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Шпион - игра для компании v2.0.14 MOD APK

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Скачать Шпион - игра для компании 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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