Шпион - игра для компании 2.0.14
Блефуй, наблюдай и выдай шпиона — игра для компании, где никто не знает правду
Шпион — это весёлая игра для компании от 3 человек, в которой каждый раунд превращается в мини-детектив. Кто-то из вас — шпион, остальные знают место, но не знают, кто именно враг. Каждые 5 минут — напряжённые вопросы, подозрения, попытки запутать и прочитать эмоции других. Тут побеждает не самый умный — а тот, кто умеет молчать в нужный момент или ловко врёт, не моргнув глазом.
Приложение предлагает разнообразные сценарии, бесплатный контент и даже возможность создать свои локации, чтобы добавить веселья и непредсказуемости. Удобный интерфейс, быстрая настройка, никаких карточек — просто запускаешь и играешь. Игра отлично развивает интуицию, внимание и навык блефа, превращая обычный вечер в запоминающееся противостояние. Собирай друзей и попробуй не выдать себя… или наоборот, найти шпиона первым.
Полная версия
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.