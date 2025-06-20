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Color a Day: раскраска игра (Мод, Без рекламы)

Color a Day: раскраска игра (Мод, Без рекламы) 0.9.3

Рисуй шедевры каждый день: расслабляющее раскрашивание по номерам для семьи
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Версия:
0.9.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PG Pump Games
Категория:
Настольные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Семейная арт-игра-раскраска Color a Day встречает тебя сразу сотней пустых ячеек: кликай по цифрам, заполняй фрагменты и наблюдай, как из схемы вырастает картинка. Каждые пять минут ты выбираешь новую иллюстрацию, слушаешь мягкий шорох кисти и чувствуешь, как напряжение уходит с каждым закрашенным номером. Но не все палитры просты — попадутся тени и градиенты, которые проверят внимательность и затянут лучше любого пазла.


Каждый день ждёт новый набор из 30 свежих иллюстраций: животные, мандалы, 3-D постеры. Закрашивай подряд, чтобы собрать семидневную серию и открыть дополнительные палитры с неоновыми оттенками; дети порадуются упрощённым контурам, а взрослые оценят режим «шаг-за-шагом», подсвечивающий самые мелкие пиксели. Прогресс сохраняется офлайн, шкала успокоения показывает, сколько стресса ты сбросил, а при желании можно поделиться таймлапсом и вернуть друзей, чтобы вместе заполнить следующий шедевр.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Color a Day: раскраска игра (Мод, Без рекламы) v0.9.3 MOD APK

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Скачать Color a Day: раскраска игра (Мод, Без рекламы) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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