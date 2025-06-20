Color a Day: раскраска игра (Мод, Без рекламы) 0.9.3
Рисуй шедевры каждый день: расслабляющее раскрашивание по номерам для семьи
Семейная арт-игра-раскраска Color a Day встречает тебя сразу сотней пустых ячеек: кликай по цифрам, заполняй фрагменты и наблюдай, как из схемы вырастает картинка. Каждые пять минут ты выбираешь новую иллюстрацию, слушаешь мягкий шорох кисти и чувствуешь, как напряжение уходит с каждым закрашенным номером. Но не все палитры просты — попадутся тени и градиенты, которые проверят внимательность и затянут лучше любого пазла.
Каждый день ждёт новый набор из 30 свежих иллюстраций: животные, мандалы, 3-D постеры. Закрашивай подряд, чтобы собрать семидневную серию и открыть дополнительные палитры с неоновыми оттенками; дети порадуются упрощённым контурам, а взрослые оценят режим «шаг-за-шагом», подсвечивающий самые мелкие пиксели. Прогресс сохраняется офлайн, шкала успокоения показывает, сколько стресса ты сбросил, а при желании можно поделиться таймлапсом и вернуть друзей, чтобы вместе заполнить следующий шедевр.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.