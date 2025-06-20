Описание

Семейная арт-игра-раскраска Color a Day встречает тебя сразу сотней пустых ячеек: кликай по цифрам, заполняй фрагменты и наблюдай, как из схемы вырастает картинка. Каждые пять минут ты выбираешь новую иллюстрацию, слушаешь мягкий шорох кисти и чувствуешь, как напряжение уходит с каждым закрашенным номером. Но не все палитры просты — попадутся тени и градиенты, которые проверят внимательность и затянут лучше любого пазла.





Каждый день ждёт новый набор из 30 свежих иллюстраций: животные, мандалы, 3-D постеры. Закрашивай подряд, чтобы собрать семидневную серию и открыть дополнительные палитры с неоновыми оттенками; дети порадуются упрощённым контурам, а взрослые оценят режим «шаг-за-шагом», подсвечивающий самые мелкие пиксели. Прогресс сохраняется офлайн, шкала успокоения показывает, сколько стресса ты сбросил, а при желании можно поделиться таймлапсом и вернуть друзей, чтобы вместе заполнить следующий шедевр.