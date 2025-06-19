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Meteorfall: Rustbowl Rumble (Полная версия)

Meteorfall: Rustbowl Rumble (Полная версия) 1.0.145

Карточный турнир за маску зла: собирай комбо и жульничай на арене ночами
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Версия:
1.0.145
Требования:
Android 10
Разработчик:
Slothwerks
Категория:
Карточные / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Meteorfall: Rustbowl Rumble бросает тебя в шумный Rustbowl, где карточный турнир за маску древнего злодея решает долги и судьбы. Жанр ясен с первой секунды: мобильный рогалик-декбилдер. Каждые пять минут ты свайпаешь колоду, выбираешь атаку или блок, сверяешь коэффициенты тотализатора и следишь, чтобы судьи не заметили запретный приём. Выиграл раунд — добавил новую карту-жульничество, проиграл — потерял ставку, но забрал опыт для следующего забега.


Игра выделяется массовыми комбо из 120 карт и системой ставок, где ты подкручиваешь шансы: подсылаешь клириков-подкупщиков, раскидываешь ловушки и ломишься через чужие барьеры. Между боями колесишь по Rustbowl, нанимаешь зрителей-подельников, открываешь редкие скины и бессрочные артефакты, усиливающие каждый ход. Режим бесконечного турнира хранит прогресс офлайн, а ежедневные испытания дарят новые маски без доната. Готов ли ты жертвовать репутацией ради победы и отбить все ставки?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

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