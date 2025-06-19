Описание

Meteorfall: Rustbowl Rumble бросает тебя в шумный Rustbowl, где карточный турнир за маску древнего злодея решает долги и судьбы. Жанр ясен с первой секунды: мобильный рогалик-декбилдер. Каждые пять минут ты свайпаешь колоду, выбираешь атаку или блок, сверяешь коэффициенты тотализатора и следишь, чтобы судьи не заметили запретный приём. Выиграл раунд — добавил новую карту-жульничество, проиграл — потерял ставку, но забрал опыт для следующего забега.





Игра выделяется массовыми комбо из 120 карт и системой ставок, где ты подкручиваешь шансы: подсылаешь клириков-подкупщиков, раскидываешь ловушки и ломишься через чужие барьеры. Между боями колесишь по Rustbowl, нанимаешь зрителей-подельников, открываешь редкие скины и бессрочные артефакты, усиливающие каждый ход. Режим бесконечного турнира хранит прогресс офлайн, а ежедневные испытания дарят новые маски без доната. Готов ли ты жертвовать репутацией ради победы и отбить все ставки?