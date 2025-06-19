Meteorfall: Rustbowl Rumble (Полная версия) 1.0.145
Карточный турнир за маску зла: собирай комбо и жульничай на арене ночами
Meteorfall: Rustbowl Rumble бросает тебя в шумный Rustbowl, где карточный турнир за маску древнего злодея решает долги и судьбы. Жанр ясен с первой секунды: мобильный рогалик-декбилдер. Каждые пять минут ты свайпаешь колоду, выбираешь атаку или блок, сверяешь коэффициенты тотализатора и следишь, чтобы судьи не заметили запретный приём. Выиграл раунд — добавил новую карту-жульничество, проиграл — потерял ставку, но забрал опыт для следующего забега.
Игра выделяется массовыми комбо из 120 карт и системой ставок, где ты подкручиваешь шансы: подсылаешь клириков-подкупщиков, раскидываешь ловушки и ломишься через чужие барьеры. Между боями колесишь по Rustbowl, нанимаешь зрителей-подельников, открываешь редкие скины и бессрочные артефакты, усиливающие каждый ход. Режим бесконечного турнира хранит прогресс офлайн, а ежедневные испытания дарят новые маски без доната. Готов ли ты жертвовать репутацией ради победы и отбить все ставки?
Полная версия
Скачать Meteorfall: Rustbowl Rumble (Полная версия) v1.0.145 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.