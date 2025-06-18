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Planescape: Torment: Enhanced (Мод, Unlocked)

Planescape: Torment: Enhanced (Мод, Unlocked) 3.1.3.1

Исследуй Сигил, разгадывай головоломки и вливайся в диалоги с судьбой
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Версия:
3.1.3.1
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
Beamdog
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:17
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Planescape: Torment: Enhanced Edition — ролевая RPG в мрачной мультивселенной Planescape: ты отправляешься в город Сигил, чтобы исследовать странные порталы, вступать в напряжённые диалоги и решать хитроумные головоломки. Каждые пять минут ты выбираешь путь, сражаешься с демонами и прокручиваешь судьбу через непростые решения. Атмосфера тёмного фэнтези и неотвратимая тайна заставят тебя возвращаться за новым откровением.


Здесь тебя ждут разветвлённые диалоги с шестью компаньонами и 50-часовой геймплей, где каждое решение влияет на концовку. Прокачивай навыки, собирай артефакты и исследуй более 150 локаций в глубинах Сигила и за его пределами. Игра доступна на Android, работает офлайн без доната и сохраняет прогресс через облако. Исследуй квесты, взаимодействуй с тайными фракциями и заключай альянсы, чтобы изменить ход истории. Приготовься пережить эпичное приключение — Сигил ждёт тебя!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Planescape: Torment: Enhanced (Мод, Unlocked) v3.1.3.1 MOD APK

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Скачать Planescape: Torment: Enhanced (Мод, Unlocked) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

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Внимание

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