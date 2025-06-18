Planescape: Torment: Enhanced (Мод, Unlocked) 3.1.3.1
Исследуй Сигил, разгадывай головоломки и вливайся в диалоги с судьбой
Planescape: Torment: Enhanced Edition — ролевая RPG в мрачной мультивселенной Planescape: ты отправляешься в город Сигил, чтобы исследовать странные порталы, вступать в напряжённые диалоги и решать хитроумные головоломки. Каждые пять минут ты выбираешь путь, сражаешься с демонами и прокручиваешь судьбу через непростые решения. Атмосфера тёмного фэнтези и неотвратимая тайна заставят тебя возвращаться за новым откровением.
Здесь тебя ждут разветвлённые диалоги с шестью компаньонами и 50-часовой геймплей, где каждое решение влияет на концовку. Прокачивай навыки, собирай артефакты и исследуй более 150 локаций в глубинах Сигила и за его пределами. Игра доступна на Android, работает офлайн без доната и сохраняет прогресс через облако. Исследуй квесты, взаимодействуй с тайными фракциями и заключай альянсы, чтобы изменить ход истории. Приготовься пережить эпичное приключение — Сигил ждёт тебя!
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