Ferryman from Hades Roguelike (Мод, Бесплатные покупки) 1.19
Жги фонарь над чёрной водой, считай оболы — и решай, кого довезти, а кого оставить в вечной тьме
В Ferryman from Hades Roguelike ты становишься Хароном: тишина, весло, прохладный свист кокита. Каждая смена начинается с броска жребия — кто поднимется из мрачного берега на шаткую лодчонку: философ-отступник, воин без могилы, нимфа, нарушившая клятву. Одних везёшь молча, другие шепчут тайны, сулят силу или нагоняют гибель. Река меняется при каждом рейсе: скалистые теснины, поля асфодела, кипящий Пирифлегетон; на перекатах выпрыгивают проклятые, пытаясь перевернуть лодку, а забытые боги требуют плату за проход.
Каждый забег — тактический риск. Ты модернизируешь ладью призрачными досками, вешаешь фонари, нанимаешь теней-гребцов, ловишь блага или порчу, выбирая, что полезнее: больший трюм, броню от карибд или чару, что успокоит ревущие души. Смерть возвращает к началу, но открывает новые руны и маршруты; опыта хватает, чтобы в следующий раз идти дальше, к Вратам Эреба, где течения сходятся и ждёт выбор: следовать воле Аида или бросить судно к свободе. Доставишь ли ты всех за одну жизнь, или река навсегда сохранит твоё эхо?
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.