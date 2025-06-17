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Ferryman from Hades Roguelike (Мод, Бесплатные покупки)

Ferryman from Hades Roguelike (Мод, Бесплатные покупки) 1.19

Жги фонарь над чёрной водой, считай оболы — и решай, кого довезти, а кого оставить в вечной тьме
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Версия:
1.19
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
yelaex
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:53
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В Ferryman from Hades Roguelike ты становишься Хароном: тишина, весло, прохладный свист кокита. Каждая смена начинается с броска жребия — кто поднимется из мрачного берега на шаткую лодчонку: философ-отступник, воин без могилы, нимфа, нарушившая клятву. Одних везёшь молча, другие шепчут тайны, сулят силу или нагоняют гибель. Река меняется при каждом рейсе: скалистые теснины, поля асфодела, кипящий Пирифлегетон; на перекатах выпрыгивают проклятые, пытаясь перевернуть лодку, а забытые боги требуют плату за проход.


Каждый забег — тактический риск. Ты модернизируешь ладью призрачными досками, вешаешь фонари, нанимаешь теней-гребцов, ловишь блага или порчу, выбирая, что полезнее: больший трюм, броню от карибд или чару, что успокоит ревущие души. Смерть возвращает к началу, но открывает новые руны и маршруты; опыта хватает, чтобы в следующий раз идти дальше, к Вратам Эреба, где течения сходятся и ждёт выбор: следовать воле Аида или бросить судно к свободе. Доставишь ли ты всех за одну жизнь, или река навсегда сохранит твоё эхо?


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Ferryman from Hades Roguelike (Мод, Бесплатные покупки) v1.19 MOD APK

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Скачать Ferryman from Hades Roguelike (Мод, Бесплатные покупки) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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