The Soul Stone War 2 (Мод, Без рекламы) 1.1.4
Победа досталась дорого — теперь реши, что стоит спасти, а что — отпустить
В The Soul Stone War 2 ты приходишь в себя после боя, который по логике должен был закончиться твоей гибелью. Отряд расколот, один спутник исчез, а Манеркол уже празднует будущую победу. Но в жилах пульсирует сила богов, и ей нужна цель. Теперь каждое решение — поиск новых союзов, охота за камнями души и попытка склеить мир, пока он окончательно не рухнул.
Ты выбираешь, как пользоваться дарованной мощью: подчинить, исцелить или разрушить. Развитие отношений идёт рука об руку с политикой, а видения власти кружат голову, подталкивая к трону, от которого нельзя отступить. Каждый шаг меняет карту, судьбы спутников и саму ткань реальности. Кому доверишь меч, а кому — своё сердце? Ответы определят, станет ли твоя история легендой о спасении или песней владычества.
1. Разблокированные истории
2. Разблокировано отсутствие рекламы
3. Улучшенные характеристики (навыки)
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.