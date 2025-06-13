Описание

В The Soul Stone War 2 ты приходишь в себя после боя, который по логике должен был закончиться твоей гибелью. Отряд расколот, один спутник исчез, а Манеркол уже празднует будущую победу. Но в жилах пульсирует сила богов, и ей нужна цель. Теперь каждое решение — поиск новых союзов, охота за камнями души и попытка склеить мир, пока он окончательно не рухнул.





Ты выбираешь, как пользоваться дарованной мощью: подчинить, исцелить или разрушить. Развитие отношений идёт рука об руку с политикой, а видения власти кружат голову, подталкивая к трону, от которого нельзя отступить. Каждый шаг меняет карту, судьбы спутников и саму ткань реальности. Кому доверишь меч, а кому — своё сердце? Ответы определят, станет ли твоя история легендой о спасении или песней владычества.



