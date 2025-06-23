Описание

Roadman — PvP-стратегия от третьего лица, где вы растите криминальную группировку из подвала в центр городских новостей. Захватывайте кварталы в динамичных перестрелках, ставьте точки сбора дани и укрепляйте оборону, пока соперники строят собственные схемы. Каждый новый район приносит ресурсы: нанимайте бойцов, прокачивайте их роли и заключайте прибыльные сделки, чтобы машина вашей империи работала без перебоев.





В перерывах между уличными рейдами управляйте тылом: планируйте следующий налёт, договаривайтесь о черном рынке и распределяйте прибыль на оружие, броню и апгрейды базы. Персонализация героя — отдельное поле битвы: от спортивных курток до экстравагантных брюк-“леопардов”, от кастомных ближних бит до снайперских сетапов. Гибкая система стиля и вооружения позволяет адаптироваться к любой стратегии, будь то агрессивный захват районов или крепкая оборона своих улиц. Соберите команду, выходите на асфальт и докажите, кто главный в этом городе.