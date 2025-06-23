android-1.ru / Игры / Ролевые / Roadman (Мод, Без рекламы)
Roadman (Мод, Без рекламы)

Roadman (Мод, Без рекламы) v3.1.04

Управляй уличной бандой, захватывай районы и строй опасную городскую империю
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.1.04
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Roadman
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 309 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание

Roadman — PvP-стратегия от третьего лица, где вы растите криминальную группировку из подвала в центр городских новостей. Захватывайте кварталы в динамичных перестрелках, ставьте точки сбора дани и укрепляйте оборону, пока соперники строят собственные схемы. Каждый новый район приносит ресурсы: нанимайте бойцов, прокачивайте их роли и заключайте прибыльные сделки, чтобы машина вашей империи работала без перебоев.


В перерывах между уличными рейдами управляйте тылом: планируйте следующий налёт, договаривайтесь о черном рынке и распределяйте прибыль на оружие, броню и апгрейды базы. Персонализация героя — отдельное поле битвы: от спортивных курток до экстравагантных брюк-“леопардов”, от кастомных ближних бит до снайперских сетапов. Гибкая система стиля и вооружения позволяет адаптироваться к любой стратегии, будь то агрессивный захват районов или крепкая оборона своих улиц. Соберите команду, выходите на асфальт и докажите, кто главный в этом городе.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Roadman (Мод, Без рекламы) v3.1.04 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Roadman (Мод, Без рекламы) 309 Мб Ссылка 2 309 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
AFK Dragon Warrior: Idle Quest (Мод Меню)
AFK Dragon Warrior: Idle Quest (Мод Меню)
Version: 1.3.2
Rpg Idle Clicker (Мод Меню)
Rpg Idle Clicker (Мод Меню)
Version: 1.6.6
Tiny Reaper: Reborn (Мод меню)
Tiny Reaper: Reborn (Мод меню)
Version: 1.0.4
Warlord Call (Мод, Много денег)
Warlord Call (Мод, Много денег)
Version: 1.0
DreamStairs JP (Мод меню)
DreamStairs JP (Мод меню)
Version: 1.92
The Last Scion (Мод, Без рекламы)
The Last Scion (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.3
Oceanhorn: Подземелье Хроноса (Мод, Unlocked)
Oceanhorn: Подземелье Хроноса (Мод, Unlocked)
Version: 2
Tree of Savior: NEO
Tree of Savior: NEO
Version: 1.0.1

Отзывы о Roadman (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив