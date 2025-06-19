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Oceanhorn: Подземелье Хроноса (Мод, Unlocked)

Oceanhorn: Подземелье Хроноса (Мод, Unlocked) 2

Покори тайны Подземелья, меняющего время, и испытай кооп на четверых игроков
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Версия:
2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FDG Entertainment GmbH & Co.KG
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:36
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Oceanhorn: Подземелье Хроноса переносит тебя в разрознённое Королевство Аркадии, рассыпанное на сотни островов после катастрофы. В роли одного из четырёх отважных искателей ты спускаешься под древние руины, чтобы найти Песочные Часы мироздания. Каждые пять минут ты исследуешь коридоры, взрываешь бочки, решаешь плиточные головоломки и сражаешься с големами, пока фрески на стенах повествуют о падении Белограда. Но чем глубже этаж, тем громче тикает время — сумеешь ли ты выдержать его давление?


Оттачивай навыки в кооперативе на четверых: переключайся между героями в одиночку или координируй удары с друзьями, обходя ловушки и механику 70 боссов. Смешивай ветви мечника, мага и мушкетёра, создавая гибридные билды, прокачивай артефакты и собирай реликвии, которые меняют правила боя. Двенадцать биомов, более 150 процедурных комнат и режим безумной сложности гарантируют, что каждое погружение будет непохожим на предыдущее — и каждая добыча станет историей.


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Oceanhorn: Подземелье Хроноса (Мод, Unlocked) v2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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