Oceanhorn: Подземелье Хроноса (Мод, Unlocked) 2
Покори тайны Подземелья, меняющего время, и испытай кооп на четверых игроков
Oceanhorn: Подземелье Хроноса переносит тебя в разрознённое Королевство Аркадии, рассыпанное на сотни островов после катастрофы. В роли одного из четырёх отважных искателей ты спускаешься под древние руины, чтобы найти Песочные Часы мироздания. Каждые пять минут ты исследуешь коридоры, взрываешь бочки, решаешь плиточные головоломки и сражаешься с големами, пока фрески на стенах повествуют о падении Белограда. Но чем глубже этаж, тем громче тикает время — сумеешь ли ты выдержать его давление?
Оттачивай навыки в кооперативе на четверых: переключайся между героями в одиночку или координируй удары с друзьями, обходя ловушки и механику 70 боссов. Смешивай ветви мечника, мага и мушкетёра, создавая гибридные билды, прокачивай артефакты и собирай реликвии, которые меняют правила боя. Двенадцать биомов, более 150 процедурных комнат и режим безумной сложности гарантируют, что каждое погружение будет непохожим на предыдущее — и каждая добыча станет историей.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.