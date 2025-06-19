Описание

Oceanhorn: Подземелье Хроноса переносит тебя в разрознённое Королевство Аркадии, рассыпанное на сотни островов после катастрофы. В роли одного из четырёх отважных искателей ты спускаешься под древние руины, чтобы найти Песочные Часы мироздания. Каждые пять минут ты исследуешь коридоры, взрываешь бочки, решаешь плиточные головоломки и сражаешься с големами, пока фрески на стенах повествуют о падении Белограда. Но чем глубже этаж, тем громче тикает время — сумеешь ли ты выдержать его давление?





Оттачивай навыки в кооперативе на четверых: переключайся между героями в одиночку или координируй удары с друзьями, обходя ловушки и механику 70 боссов. Смешивай ветви мечника, мага и мушкетёра, создавая гибридные билды, прокачивай артефакты и собирай реликвии, которые меняют правила боя. Двенадцать биомов, более 150 процедурных комнат и режим безумной сложности гарантируют, что каждое погружение будет непохожим на предыдущее — и каждая добыча станет историей.