Описание

Vice City: Fatal Climax — Android-экшн с открытым миром и криминальным сюжетом, где ты сам создаёшь своего персонажа и выбираешь, кем стать — королём улиц или очередной жертвой. Каждые пять минут ты решаешь, кого нанять, с кем договориться, а кого стереть с карты. Здесь нет правил, только действия — и каждое решение оставляет след в городе.





В Vice City: Fatal Climax ты кастомизируешь героя, нанимаешь боевиков, строишь преступную империю и управляешь союзами с мафиозными боссами, шпионами и двойными агентами. Владей клубами, торгуй контрабандой, копи влияние и наслаждайся жизнью в роскоши, пока враги ищут слабость. В игре сочетаются тактика, экшн и элементы RPG, а каждое событие влияет на сюжет. Улицы Вайс-Сити ждут — ты готов захватить их?