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Vice City: Fatal Climax (Мод, Без рекламы)

Vice City: Fatal Climax (Мод, Без рекламы) 1.0.4

Стань хозяином улиц: власть, предательство и пули в твоих руках
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wonderful Knowledge
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Vice City: Fatal Climax — Android-экшн с открытым миром и криминальным сюжетом, где ты сам создаёшь своего персонажа и выбираешь, кем стать — королём улиц или очередной жертвой. Каждые пять минут ты решаешь, кого нанять, с кем договориться, а кого стереть с карты. Здесь нет правил, только действия — и каждое решение оставляет след в городе.


В Vice City: Fatal Climax ты кастомизируешь героя, нанимаешь боевиков, строишь преступную империю и управляешь союзами с мафиозными боссами, шпионами и двойными агентами. Владей клубами, торгуй контрабандой, копи влияние и наслаждайся жизнью в роскоши, пока враги ищут слабость. В игре сочетаются тактика, экшн и элементы RPG, а каждое событие влияет на сюжет. Улицы Вайс-Сити ждут — ты готов захватить их?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Vice City: Fatal Climax (Мод, Без рекламы) v1.0.4 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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