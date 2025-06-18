Vice City: Fatal Climax (Мод, Без рекламы) 1.0.4
Стань хозяином улиц: власть, предательство и пули в твоих руках
Vice City: Fatal Climax — Android-экшн с открытым миром и криминальным сюжетом, где ты сам создаёшь своего персонажа и выбираешь, кем стать — королём улиц или очередной жертвой. Каждые пять минут ты решаешь, кого нанять, с кем договориться, а кого стереть с карты. Здесь нет правил, только действия — и каждое решение оставляет след в городе.
В Vice City: Fatal Climax ты кастомизируешь героя, нанимаешь боевиков, строишь преступную империю и управляешь союзами с мафиозными боссами, шпионами и двойными агентами. Владей клубами, торгуй контрабандой, копи влияние и наслаждайся жизнью в роскоши, пока враги ищут слабость. В игре сочетаются тактика, экшн и элементы RPG, а каждое событие влияет на сюжет. Улицы Вайс-Сити ждут — ты готов захватить их?
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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