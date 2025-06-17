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Crime City RPG (Мод, Режим бога)

Crime City RPG (Мод, Режим бога) 3.3.2

Пиксельные улицы без правил: дрила RPG с бандой и монстрами по Британии
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Версия:
3.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Trap House Apps
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:44
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Crime City RPG втягивает тебя в пиксельный Лондон, где граффити сверкают как вспышки магии, а банда бурильщиков в балаклавах качает дрилл-бит, пока роняет монстров-похлеще полицейских собак. Игровая петля проста: спрыгиваешь с автобуса, бьёшь кулаком по мусорному баку, собираешь лут и тут же решаешь — потратить его на свежий сэмпл или на кастет, что даст плюх по следующему чудищу. Чем глубже в бетонное подбрюшье метро, тем абсурднее боссы и заманчивее их предъявы.


Притащи до четырёх друзей на кооперативные рейды: 50 волн хулиганов и кибер-монстров проверят реакцию, а победный стиллер добавит +200 % урона, если ловить удары под систему дрилл-ритмов на 140 BPM. Район расширяется по сезонам, тая 30 квестов и 100 шмоток — от золотых грилзов до скейт-ракеты. Копи respect-поинты, строй студию-базу и записывай собственный микстейп для баффов. Кроссплей, офлайн-аркада и честный free-to-play зовут вернуться за новой партией шума.


Информация о модах
  • Все характеристики максимальны
  • Режим Бога
  • Макс Мп
  • Нет стоимости Tp
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Crime City RPG (Мод, Режим бога) v3.3.2 MOD APK

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Скачать Crime City RPG (Мод, Режим бога) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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