Описание

Crime City RPG втягивает тебя в пиксельный Лондон, где граффити сверкают как вспышки магии, а банда бурильщиков в балаклавах качает дрилл-бит, пока роняет монстров-похлеще полицейских собак. Игровая петля проста: спрыгиваешь с автобуса, бьёшь кулаком по мусорному баку, собираешь лут и тут же решаешь — потратить его на свежий сэмпл или на кастет, что даст плюх по следующему чудищу. Чем глубже в бетонное подбрюшье метро, тем абсурднее боссы и заманчивее их предъявы.





Притащи до четырёх друзей на кооперативные рейды: 50 волн хулиганов и кибер-монстров проверят реакцию, а победный стиллер добавит +200 % урона, если ловить удары под систему дрилл-ритмов на 140 BPM. Район расширяется по сезонам, тая 30 квестов и 100 шмоток — от золотых грилзов до скейт-ракеты. Копи respect-поинты, строй студию-базу и записывай собственный микстейп для баффов. Кроссплей, офлайн-аркада и честный free-to-play зовут вернуться за новой партией шума.