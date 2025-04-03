Версия:
10.1.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
firstgames
Обновлено:
Сегодня, 19:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 306 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
157
Описание
Ethereal Hunter AFK RPG — захватывающая ролевая игра с механикой AFK, в которой вы берете под контроль отважную девочку-кошку по имени Михо. Ее задача — поймать беглых монстров, которые покинули свою деревню и принесли хаос в мир. Погрузитесь в эпическое приключение, где каждая битва наполняет мир магией и непредсказуемыми событиями.
Собирайте команду уникальных персонажей, улучшайте их способности и возвращайте порядок в деревню монстров. Даже в оффлайн-режиме ваши герои будут продолжать сражаться и накапливать ресурсы, позволяя вам развивать свою армию без перерыва. Путешествуйте по красочным мирам, ловите монстров и восстанавливайте гармонию вместе с Михо в этом увлекательном приключении!
Информация о модах
- Меню
- Множитель урона
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