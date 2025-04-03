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Ethereal Hunter AFK RPG (Мод меню)

Ethereal Hunter AFK RPG (Мод меню) 10.1.2

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Версия:
10.1.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
firstgames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 306 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
157
Скриншоты
Описание

Ethereal Hunter AFK RPG — захватывающая ролевая игра с механикой AFK, в которой вы берете под контроль отважную девочку-кошку по имени Михо. Ее задача — поймать беглых монстров, которые покинули свою деревню и принесли хаос в мир. Погрузитесь в эпическое приключение, где каждая битва наполняет мир магией и непредсказуемыми событиями.


Собирайте команду уникальных персонажей, улучшайте их способности и возвращайте порядок в деревню монстров. Даже в оффлайн-режиме ваши герои будут продолжать сражаться и накапливать ресурсы, позволяя вам развивать свою армию без перерыва. Путешествуйте по красочным мирам, ловите монстров и восстанавливайте гармонию вместе с Михо в этом увлекательном приключении!


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ethereal Hunter AFK RPG (Мод меню) v10.1.2 MOD APK

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Скачать Ethereal Hunter AFK RPG (Мод меню) 306 Мб Ссылка 2 306 Мб

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