Описание

Ethereal Hunter AFK RPG — захватывающая ролевая игра с механикой AFK, в которой вы берете под контроль отважную девочку-кошку по имени Михо. Ее задача — поймать беглых монстров, которые покинули свою деревню и принесли хаос в мир. Погрузитесь в эпическое приключение, где каждая битва наполняет мир магией и непредсказуемыми событиями.





Собирайте команду уникальных персонажей, улучшайте их способности и возвращайте порядок в деревню монстров. Даже в оффлайн-режиме ваши герои будут продолжать сражаться и накапливать ресурсы, позволяя вам развивать свою армию без перерыва. Путешествуйте по красочным мирам, ловите монстров и восстанавливайте гармонию вместе с Михо в этом увлекательном приключении!