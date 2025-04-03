Описание

Dungeon Clawler предлагает свежий взгляд на жанр карточных игр с элементами "рогалика". Вас ждут сражения в опасных подземельях, где успех зависит от вашей стратегии и удачи. Вытаскивайте оружие, предметы и артефакты из игрового автомата, чтобы пополнить свою уникальную колоду и победить врагов.





Каждый бой — это новый вызов, а каждая находка — шаг к возвращению утраченного. Исследуйте тёмные коридоры, экспериментируйте с тактикой и находите мощные артефакты, чтобы улучшить свои шансы на успех. Dungeon Clawler — это увлекательное сочетание случайности, стратегии и экшена, которое увлечёт вас с первых минут!