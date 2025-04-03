Версия:
0.7.401
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Stray Fawn Studio
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
43
Описание
Dungeon Clawler предлагает свежий взгляд на жанр карточных игр с элементами "рогалика". Вас ждут сражения в опасных подземельях, где успех зависит от вашей стратегии и удачи. Вытаскивайте оружие, предметы и артефакты из игрового автомата, чтобы пополнить свою уникальную колоду и победить врагов.
Каждый бой — это новый вызов, а каждая находка — шаг к возвращению утраченного. Исследуйте тёмные коридоры, экспериментируйте с тактикой и находите мощные артефакты, чтобы улучшить свои шансы на успех. Dungeon Clawler — это увлекательное сочетание случайности, стратегии и экшена, которое увлечёт вас с первых минут!
Информация о модах
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