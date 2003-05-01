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TripleFantasy Premium (Мод, Без рекламы)

TripleFantasy Premium (Мод, Без рекламы) 7.77.0

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Версия:
7.77.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Gameplete
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
92
Скриншоты
Описание

Triple Fantasy — это увлекательная тактическая карточная ролевая игра, которая соединяет элементы карточных боевых игр с глубокими стратегиями и ролевым развитием. В этой игре вам предстоит собирать легендарные карты, улучшать свою колоду и сражаться с другими игроками в захватывающих битвах.


Для новых пользователей Triple Fantasy предлагает эксклюзивные подарки, включая 500 бесплатных призывов, чтобы помочь вам начать путь к созданию идеальной колоды. В премиум-версии вы получаете 7 легендарных карт, по одной на протяжении 7 дней, что значительно усилит вашу колоду и обеспечит вам преимущество на поле боя.


Один из ключевых элементов игры — система "Три карты, тройное веселье". Объедините три карты для увеличения урона и создания мощных комбинаций, которые позволят вам преодолеть самых сильных врагов. Игра сочетает в себе элементы CCG (Collectible Card Game) и TCG (Trading Card Game), предлагая уникальные стратегии и бесконечные возможности для тактических маневров. Если вы любите ролевые игры и карточные сражения, Triple Fantasy обеспечит вам увлекательный и захватывающий игровой процесс.


Информация о модах

1. Полная игра бесплатно

2. Награды без рекламы

3. Удалена проверка лицензии

4. Удалена реклама

5. Премиум-привилегия

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать TripleFantasy Premium (Мод, Без рекламы) v7.77.0 MOD APK

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Скачать TripleFantasy Premium (Мод, Без рекламы) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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