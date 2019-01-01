Описание

Landforge: A Tactical RPG Adventure приглашает вас в мир, где стратегия и тактика решают всё. Соберите уникальную команду героев, обладающих разнообразными способностями, и отправляйтесь на поля пошаговых сражений. Используйте умное позиционирование и тактические ходы, чтобы одержать победу над сильными врагами. Каждая битва — это испытание вашего стратегического мастерства.





Исследуйте богатый фэнтезийный мир, наполненный тайнами и захватывающими квестами. Вас ждут опасные приключения, улучшение персонажей с помощью редких предметов и встречи с грозными противниками. Готовы ли вы раскрыть секреты Landforge и стать легендой этой тактической RPG?