Версия:
0.2.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Playcus Limited
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
159
Описание
Landforge: A Tactical RPG Adventure приглашает вас в мир, где стратегия и тактика решают всё. Соберите уникальную команду героев, обладающих разнообразными способностями, и отправляйтесь на поля пошаговых сражений. Используйте умное позиционирование и тактические ходы, чтобы одержать победу над сильными врагами. Каждая битва — это испытание вашего стратегического мастерства.
Исследуйте богатый фэнтезийный мир, наполненный тайнами и захватывающими квестами. Вас ждут опасные приключения, улучшение персонажей с помощью редких предметов и встречи с грозными противниками. Готовы ли вы раскрыть секреты Landforge и стать легендой этой тактической RPG?
Информация о модах
- Меню Мод
- Всегда побеждай
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