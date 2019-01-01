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LandForge (Мод меню)

LandForge (Мод меню) 0.2.4

Тактические сражения и эпические приключения
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Версия:
0.2.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Playcus Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
159
Скриншоты
Описание

Landforge: A Tactical RPG Adventure приглашает вас в мир, где стратегия и тактика решают всё. Соберите уникальную команду героев, обладающих разнообразными способностями, и отправляйтесь на поля пошаговых сражений. Используйте умное позиционирование и тактические ходы, чтобы одержать победу над сильными врагами. Каждая битва — это испытание вашего стратегического мастерства.


Исследуйте богатый фэнтезийный мир, наполненный тайнами и захватывающими квестами. Вас ждут опасные приключения, улучшение персонажей с помощью редких предметов и встречи с грозными противниками. Готовы ли вы раскрыть секреты Landforge и стать легендой этой тактической RPG?


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Всегда побеждай
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать LandForge (Мод меню) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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