Описание

Pull Pull Pull Heroes - TD Game — это захватывающее приключение, где удача и стратегия сплетаются воедино. Помогите Мечтателю, который благодаря невероятному везению становится Лордом, защитить свой лесной дом. Уникальная механика игрового автомата позволяет вам призывать мощные легионы и разблокировать удивительные способности. Вас ждут эпические битвы с врагами, которые добавляют напряжения и драйва в привычный жанр Tower Defense.





Игра сочетает расслабляющий геймплей и веселую атмосферу с захватывающим процессом защиты. Крафтите уникальные стратегии, исследуйте лес и применяйте магию, чтобы обеспечить победу. Удача здесь играет ключевую роль, ведь каждый ваш ход может изменить исход сражения. Защищайте свой лес, черпайте вдохновение в игре и докажите, что удача — это настоящая сила!