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Pull Pull Pull Heroes -TD Game (Мод меню)

Pull Pull Pull Heroes -TD Game (Мод меню) 1.4.0

Удача и стратегия в жанре Tower Defense
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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Perfeggs
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 550
Скриншоты
Описание

Pull Pull Pull Heroes - TD Game — это захватывающее приключение, где удача и стратегия сплетаются воедино. Помогите Мечтателю, который благодаря невероятному везению становится Лордом, защитить свой лесной дом. Уникальная механика игрового автомата позволяет вам призывать мощные легионы и разблокировать удивительные способности. Вас ждут эпические битвы с врагами, которые добавляют напряжения и драйва в привычный жанр Tower Defense.


Игра сочетает расслабляющий геймплей и веселую атмосферу с захватывающим процессом защиты. Крафтите уникальные стратегии, исследуйте лес и применяйте магию, чтобы обеспечить победу. Удача здесь играет ключевую роль, ведь каждый ваш ход может изменить исход сражения. Защищайте свой лес, черпайте вдохновение в игре и докажите, что удача — это настоящая сила!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Тупой враг
  • Скорость Хака
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

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Скачать Pull Pull Pull Heroes -TD Game (Мод меню) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб

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