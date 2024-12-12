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Ace Alliance: Realm of Heroes (Мод меню)

Ace Alliance: Realm of Heroes (Мод меню) 0.1.750

Эпическое путешествие и союз героев для великих побед
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Версия:
0.1.750
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
YOTTA GAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
564
Скриншоты
Описание

Ace Alliance: Realm of Heroes приглашает вас в волшебный мир Ватрии, где начинается ваше легендарное приключение вместе с принцем Артуром Брайтборном. Исследуйте фантастические земли, собирайте сокровища, нанимайте чемпионов из различных рас и объединяйтесь с могучими воинами для сражений с грозными врагами. Вам предстоит использовать стратегию, силу и мудрость, чтобы добиться победы и оставить свой след в истории.


Вступайте в гильдии, заводите союзников по всему миру и доминируйте на арене. Ace Alliance: Realm of Heroes предлагает увлекательные битвы, кооперативный геймплей и возможность стать настоящей легендой. Присоединяйтесь к эпическим сражениям и докажите, что вы достойны быть героем, о котором будут слагать песни!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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