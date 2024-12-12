Ace Alliance: Realm of Heroes (Мод меню) 0.1.750
Эпическое путешествие и союз героев для великих побед
Версия:
0.1.750
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
YOTTA GAMES
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
564
Описание
Ace Alliance: Realm of Heroes приглашает вас в волшебный мир Ватрии, где начинается ваше легендарное приключение вместе с принцем Артуром Брайтборном. Исследуйте фантастические земли, собирайте сокровища, нанимайте чемпионов из различных рас и объединяйтесь с могучими воинами для сражений с грозными врагами. Вам предстоит использовать стратегию, силу и мудрость, чтобы добиться победы и оставить свой след в истории.
Вступайте в гильдии, заводите союзников по всему миру и доминируйте на арене. Ace Alliance: Realm of Heroes предлагает увлекательные битвы, кооперативный геймплей и возможность стать настоящей легендой. Присоединяйтесь к эпическим сражениям и докажите, что вы достойны быть героем, о котором будут слагать песни!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
Показать полностью
Скачать Ace Alliance: Realm of Heroes (Мод меню) v0.1.750 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer