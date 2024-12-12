Описание

Tree of Savior: Neverland — это долгожданное продолжение легендарной серии, которое приглашает вас в уникальный мир, созданный лучшими мастерами жанра MMO. Погрузитесь в японский стиль волшебного мира, где вас ждут котята-невидимки, гигантские грибы и горячие источники среди заснеженных ландшафтов. Собирайте очаровательных спутников, исследуйте тайны мира и наслаждайтесь целебной атмосферой захватывающих приключений.





Настройте свой класс под любые предпочтения: станьте шеф-поваром-воином, снайпером или легендарным убийцей. Tree of Savior: Neverland предлагает высокие шансы на получение наград, включая редкое снаряжение и карты. Каждое действие вознаграждается — от сражений с мировыми боссами до сбора ресурсов и исследования карты. Готовы ли вы стать частью этого чудесного мира, наполненного сюрпризами и возможностями? Отправляйтесь в Neverland и создайте свою собственную легенду!