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Tree of Savior: Neverland (Мод меню)

Tree of Savior: Neverland (Мод меню) 1.33.12991

Откройте исцеляющий мир приключений в новой MMO
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Версия:
1.33.12991
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Qookka Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 989 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
160
Скриншоты
Описание

Tree of Savior: Neverland — это долгожданное продолжение легендарной серии, которое приглашает вас в уникальный мир, созданный лучшими мастерами жанра MMO. Погрузитесь в японский стиль волшебного мира, где вас ждут котята-невидимки, гигантские грибы и горячие источники среди заснеженных ландшафтов. Собирайте очаровательных спутников, исследуйте тайны мира и наслаждайтесь целебной атмосферой захватывающих приключений.


Настройте свой класс под любые предпочтения: станьте шеф-поваром-воином, снайпером или легендарным убийцей. Tree of Savior: Neverland предлагает высокие шансы на получение наград, включая редкое снаряжение и карты. Каждое действие вознаграждается — от сражений с мировыми боссами до сбора ресурсов и исследования карты. Готовы ли вы стать частью этого чудесного мира, наполненного сюрпризами и возможностями? Отправляйтесь в Neverland и создайте свою собственную легенду!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Глобальный множитель скорости
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tree of Savior: Neverland (Мод меню) v1.33.12991 MOD APK

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