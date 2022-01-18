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Coin Princess : Tap Retro RPG (Мод, много монет)

Coin Princess : Tap Retro RPG (Мод, много монет) 1.0.1

Ностальгическая ретро-сказка с монетами и принцессами
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BIG WAVE
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Coin Princess: Tap Retro RPG – это пиксельная ролевая игра, которая возвращает магию 8-битной эпохи. Вас ждет захватывающая история, наполненная драмой и эмоциями, в лучших традициях классических RPG. Насладитесь пиксельной графикой и звуками, вызывающими теплые воспоминания о старых игровых консолях.


Станьте героем ретро-мира


Сражайтесь в горизонтальном формате MMORPG, спасая принцессу и преодолевая множество препятствий. Вас ждет уникальный геймплей, сочетающий в себе простоту и увлекательность. Эта игра – идеальный выбор для тех, кто ценит ностальгию и ищет свежие приключения в стиле ретро!


Информация о модах

1. Монеты никогда не уменьшаются.

2. Драгоценные камни никогда не уменьшаются.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Coin Princess : Tap Retro RPG (Мод, много монет) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Coin Princess : Tap Retro RPG (Мод, много монет) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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