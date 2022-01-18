Описание

Coin Princess: Tap Retro RPG – это пиксельная ролевая игра, которая возвращает магию 8-битной эпохи. Вас ждет захватывающая история, наполненная драмой и эмоциями, в лучших традициях классических RPG. Насладитесь пиксельной графикой и звуками, вызывающими теплые воспоминания о старых игровых консолях.





Станьте героем ретро-мира





Сражайтесь в горизонтальном формате MMORPG, спасая принцессу и преодолевая множество препятствий. Вас ждет уникальный геймплей, сочетающий в себе простоту и увлекательность. Эта игра – идеальный выбор для тех, кто ценит ностальгию и ищет свежие приключения в стиле ретро!