Описание

Mini Heroes: Magic Throne приглашает вас в Валорию, королевство, где магия и природа находились в гармонии, пока тьма не захватила трон. Вы станете частью захватывающей истории принца Марса, который, получив последний подарок отца — волшебный шлем, отступает в лес, чтобы подготовиться к борьбе за свою родину.





Сразитесь с силами зла, раскройте секреты королевства и помогите Марсу вернуть трон, чтобы восстановить мир в Валории. Ваши решения и стратегия определят судьбу королевства, а увлекательный сюжет и атмосферный мир заставят погрузиться в игру с головой. Mini Heroes: Magic Throne — это приключение, полное магии, отваги и надежды на светлое будущее.