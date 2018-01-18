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Mini Heroes: Magic Throne (Мод меню)

Mini Heroes: Magic Throne (Мод меню) 1.18.18

Эпическое приключение в мире магии и отваги
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Версия:
1.18.18
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MAX GAME PTE.LTD.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Скриншоты
Описание

Mini Heroes: Magic Throne приглашает вас в Валорию, королевство, где магия и природа находились в гармонии, пока тьма не захватила трон. Вы станете частью захватывающей истории принца Марса, который, получив последний подарок отца — волшебный шлем, отступает в лес, чтобы подготовиться к борьбе за свою родину.


Сразитесь с силами зла, раскройте секреты королевства и помогите Марсу вернуть трон, чтобы восстановить мир в Валории. Ваши решения и стратегия определят судьбу королевства, а увлекательный сюжет и атмосферный мир заставят погрузиться в игру с головой. Mini Heroes: Magic Throne — это приключение, полное магии, отваги и надежды на светлое будущее.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Mini Heroes: Magic Throne (Мод меню) 218 Мб Ссылка 2 218 Мб

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