Версия:
1.18.18
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MAX GAME PTE.LTD.
Обновлено:
15-11-2024, 22:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Описание
Mini Heroes: Magic Throne приглашает вас в Валорию, королевство, где магия и природа находились в гармонии, пока тьма не захватила трон. Вы станете частью захватывающей истории принца Марса, который, получив последний подарок отца — волшебный шлем, отступает в лес, чтобы подготовиться к борьбе за свою родину.
Сразитесь с силами зла, раскройте секреты королевства и помогите Марсу вернуть трон, чтобы восстановить мир в Валории. Ваши решения и стратегия определят судьбу королевства, а увлекательный сюжет и атмосферный мир заставят погрузиться в игру с головой. Mini Heroes: Magic Throne — это приключение, полное магии, отваги и надежды на светлое будущее.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
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Скачать Mini Heroes: Magic Throne (Мод меню) v1.18.18 MOD APK
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