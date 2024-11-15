Описание

Cunt Merge — это увлекательная хентай-игра MERGE, которая предлагает нечто большее, чем просто расслабляющее времяпрепровождение. Созданная на движке UNITY уважаемыми мастерами хентай-анимации, она сочетает в себе простой, но захватывающий геймплей с богатым выбором действий, который увлечёт вас с первых минут.





Откройте для себя множество возможностей: нанимайте горячих девушек с невероятными формами, расширяйте свой бизнес и разблокируйте новые эпизоды с квестами и миссиями. Приветственный экран с яркими персонажами сразу задаёт тон, обещая массу пикантных моментов и насыщенную игровую атмосферу. Cunt Merge приглашает вас погрузиться в мир удовольствий, где каждая новая девушка и эпизод — это шаг к ещё большему веселью и интриге.