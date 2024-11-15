Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
15-11-2024, 11:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 428 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
399
Описание
Lord of the Shattered Lands приглашает вас в мир магии, тайн и опасных приключений. Главный герой неожиданно оказывается втянутым в судьбоносное путешествие, которое выходит за рамки его самых смелых мечтаний. Исследуйте разрушенные земли, полные загадок, могущественных врагов и незабываемых союзников.
Погружаясь в мир туманного пророчества, вы откроете свою истинную судьбу. Возможно, вам предстоит не только раскрыть тайны разрушенных земель, но и стать их властелином. Lord of the Shattered Lands — это эпическое приключение, которое проверит вашу храбрость, силу и готовность принять вызов судьбы.
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