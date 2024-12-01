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My Heart Grows Fonder (18+)

My Heart Grows Fonder (18+) 1.20

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Версия:
1.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 272 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 127
Скриншоты
Описание

My Heart Grows Fonder — это трогательная история о паре, которая воссоединяется после трех лет разлуки. В этом визуальном романе вам предстоит выяснить, что изменилось в их жизни за время разлуки и смогут ли герои возродить старые чувства.


Будут ли они вновь поглощены страстью, или время и расстояние оставили свои следы? Исследуйте их историю, принимайте решения, которые определят их будущее, и погрузитесь в эмоции, ностальгию и сложность отношений, где каждый выбор приближает вас к истине о любви, пережившей испытание временем.


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Скачать My Heart Grows Fonder (18+) 272 Мб Ссылка 2 272 Мб
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