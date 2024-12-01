Версия:
1.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 272 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 127
Описание
My Heart Grows Fonder — это трогательная история о паре, которая воссоединяется после трех лет разлуки. В этом визуальном романе вам предстоит выяснить, что изменилось в их жизни за время разлуки и смогут ли герои возродить старые чувства.
Будут ли они вновь поглощены страстью, или время и расстояние оставили свои следы? Исследуйте их историю, принимайте решения, которые определят их будущее, и погрузитесь в эмоции, ностальгию и сложность отношений, где каждый выбор приближает вас к истине о любви, пережившей испытание временем.
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