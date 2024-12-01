Описание

My Heart Grows Fonder — это трогательная история о паре, которая воссоединяется после трех лет разлуки. В этом визуальном романе вам предстоит выяснить, что изменилось в их жизни за время разлуки и смогут ли герои возродить старые чувства.





Будут ли они вновь поглощены страстью, или время и расстояние оставили свои следы? Исследуйте их историю, принимайте решения, которые определят их будущее, и погрузитесь в эмоции, ностальгию и сложность отношений, где каждый выбор приближает вас к истине о любви, пережившей испытание временем.