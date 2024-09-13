Описание

Best Friends рассказывает о двух друзьях, Джорди, которые вместе заканчивают школу и готовятся к новым приключениям в университете. Но один из них скрывает важный секрет, который может поставить под угрозу их дружбу. В этом визуальном романе для взрослых вам предстоит увидеть, как разворачивается история с разных точек зрения и как персонажи реагируют на неожиданное раскрытие.





С насыщенным сюжетом и глубокими эмоциональными моментами Best Friends исследует темы доверия, близости и трудностей взросления. Этот роман сочетает лёгкий геймплей с мощной историей, погружая вас в сложный мир дружбы, которая может измениться навсегда.