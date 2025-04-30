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Something (18+)

Something (18+) 0.6

Погрузитесь в тайны прошлого и сложные отношения в Something
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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 602 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 170
Скриншоты
Описание

Something приглашает вас сыграть роль 28-летнего бывшего военного, который после службы в армии начинает карьеру в следственной компании. Вместе со своей девушкой вам поручено особое расследование, связанное с семьей бывшего армейского товарища, погибшего на службе. Чтобы собрать больше информации, вы арендуете его комнату, что позволяет вам незаметно следить за жизнью семьи и раскрывать их тайны.


Игра сочетает интригующий сюжет и тонкие нюансы отношений, погружая вас в напряжённое расследование и личные драмы. Something — это история о доверии, долге и непростом прошлом, которое иногда возвращается неожиданными путями.


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Something (18+)
Version TG 0.3

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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