Something (18+) 0.6
Погрузитесь в тайны прошлого и сложные отношения в Something
Something приглашает вас сыграть роль 28-летнего бывшего военного, который после службы в армии начинает карьеру в следственной компании. Вместе со своей девушкой вам поручено особое расследование, связанное с семьей бывшего армейского товарища, погибшего на службе. Чтобы собрать больше информации, вы арендуете его комнату, что позволяет вам незаметно следить за жизнью семьи и раскрывать их тайны.
Игра сочетает интригующий сюжет и тонкие нюансы отношений, погружая вас в напряжённое расследование и личные драмы. Something — это история о доверии, долге и непростом прошлом, которое иногда возвращается неожиданными путями.
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Старые версии Something (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.