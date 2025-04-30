Описание

Something приглашает вас сыграть роль 28-летнего бывшего военного, который после службы в армии начинает карьеру в следственной компании. Вместе со своей девушкой вам поручено особое расследование, связанное с семьей бывшего армейского товарища, погибшего на службе. Чтобы собрать больше информации, вы арендуете его комнату, что позволяет вам незаметно следить за жизнью семьи и раскрывать их тайны.





Игра сочетает интригующий сюжет и тонкие нюансы отношений, погружая вас в напряжённое расследование и личные драмы. Something — это история о доверии, долге и непростом прошлом, которое иногда возвращается неожиданными путями.