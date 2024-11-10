Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 817 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 392
Описание
My Femboy Roommate (18+) — это симулятор свиданий с очаровательной графикой и большим количеством вариантов развития событий. Главный герой переезжает в новый город ради карьеры и находит себе уютное жилье, где его сосед — милый и немного застенчивый парень с множеством тайн.
Игроку предстоит управлять развитием отношений, делать выборы и погружаться в неожиданные повороты сюжета. Постепенное открытие новых сцен и интригующих взаимодействий подарит незабываемый опыт тем, кто ценит вариативность и качественное исполнение в играх для взрослых.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать My Femboy Roommate (18+) v1.1 MOD APK
Скачать My Femboy Roommate (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer