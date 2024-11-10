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Alternate Worlds (18+)

Alternate Worlds (18+) 0.0213

Две реальности, один выбор: погрузитесь в Alternate Worlds
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Версия:
0.0213
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 129
Скриншоты
Описание

Alternate Worlds — захватывающий визуальный роман для взрослых, где вы становитесь героем, застрявшим между двумя кардинально разными жизнями. В одной реальности вы — бывший спортсмен, чья карьера трагически оборвалась, но вы всё ещё окружены поддержкой семьи и любовью преданной жены. В другой — вы свободны, богаты и независимы, наслаждаясь захватывающей жизнью без ограничений.


Каждую ночь вы переноситесь в этот альтернативный мир, сталкиваясь с искушением и возможностью жить другой жизнью. На этом пути вас ждут сложные моральные дилеммы и выбор между теплотой семейных ценностей и независимостью, полными захватывающих удовольствий. Alternate Worlds заставит вас задуматься о том, что для вас важнее: крепкая семья или свобода без границ?


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Скачать Alternate Worlds (18+) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб
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Старые версии Alternate Worlds (18+)
Version 0.0104 Version TG 0.0104


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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