Описание

Alternate Worlds — захватывающий визуальный роман для взрослых, где вы становитесь героем, застрявшим между двумя кардинально разными жизнями. В одной реальности вы — бывший спортсмен, чья карьера трагически оборвалась, но вы всё ещё окружены поддержкой семьи и любовью преданной жены. В другой — вы свободны, богаты и независимы, наслаждаясь захватывающей жизнью без ограничений.





Каждую ночь вы переноситесь в этот альтернативный мир, сталкиваясь с искушением и возможностью жить другой жизнью. На этом пути вас ждут сложные моральные дилеммы и выбор между теплотой семейных ценностей и независимостью, полными захватывающих удовольствий. Alternate Worlds заставит вас задуматься о том, что для вас важнее: крепкая семья или свобода без границ?