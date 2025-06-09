Описание

Stuck In My Game (18+) — визуальный роман для взрослых, отличающийся качественными рендерами и анимированными сценами. История рассказывает о талантливом разработчике, который потратил годы на создание своей идеальной игры, тщательно прорабатывая каждый её элемент. Когда проект наконец готов к тестированию, происходит нечто непредвиденное: при запуске игры герой внезапно оказывается внутри собственного виртуального мира, заняв место главного персонажа.





Обнаружив себя в центре событий, он быстро осознаёт, что игра не совсем такая, какой он её создал. Некоторые детали не совпадают с исходным кодом, и вскоре он понимает, что кто-то намеренно внес изменения, превратив его проект в опасную ловушку. Теперь ему предстоит не только разобраться, кто стоит за этим вмешательством, но и найти способ вернуться в реальный мир. Stuck In My Game сочетает в себе интригу и напряжение, приглашая игроков в захватывающее приключение, полное неожиданных поворотов и тайных намерений.