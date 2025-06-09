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Stuck In My Game (18+)

Stuck In My Game (18+) 0.4.3

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Версия:
0.4.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 324 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 219
Скриншоты
Описание

Stuck In My Game (18+) — визуальный роман для взрослых, отличающийся качественными рендерами и анимированными сценами. История рассказывает о талантливом разработчике, который потратил годы на создание своей идеальной игры, тщательно прорабатывая каждый её элемент. Когда проект наконец готов к тестированию, происходит нечто непредвиденное: при запуске игры герой внезапно оказывается внутри собственного виртуального мира, заняв место главного персонажа.


Обнаружив себя в центре событий, он быстро осознаёт, что игра не совсем такая, какой он её создал. Некоторые детали не совпадают с исходным кодом, и вскоре он понимает, что кто-то намеренно внес изменения, превратив его проект в опасную ловушку. Теперь ему предстоит не только разобраться, кто стоит за этим вмешательством, но и найти способ вернуться в реальный мир. Stuck In My Game сочетает в себе интригу и напряжение, приглашая игроков в захватывающее приключение, полное неожиданных поворотов и тайных намерений.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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