Project ATMOSPHERE - захватывающий научно-фантастический визуальный роман, вдохновленный играми Cyberpunk 2077 и серией Deus Ex. Этот проект объединяет красивые высококачественные рендеры и сложную сюжетную линию, предназначенные для взрослой аудитории. События игры разворачиваются в недалеком будущем. Главный герой - молодой выпускник университета, который неожиданно оказывается втянутым в эпическое путешествие, чтобы раскрыть судьбу своей вселенной. Он сталкивается с неудачными обстоятельствами, которые вынуждают его принять вызов и встать на защиту мира, который ему знаком.
Project ATMOSPHERE предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в захватывающую и погружающую историю, полную тайн, интриг и неожиданных поворотов. Вы будете исследовать захватывающие локации, взаимодействовать с увлекательными персонажами и принимать решения, которые будут влиять на ход событий. Готовьтесь к незабываемому приключению, где судьба вселенной в ваших руках.
полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.