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Project ATMOSPHERE (18+)

Project ATMOSPHERE (18+) v0.4 P5

13
1
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Версия:
0.4 P5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 323
Описание

Project ATMOSPHERE - захватывающий научно-фантастический визуальный роман, вдохновленный играми Cyberpunk 2077 и серией Deus Ex. Этот проект объединяет красивые высококачественные рендеры и сложную сюжетную линию, предназначенные для взрослой аудитории. События игры разворачиваются в недалеком будущем. Главный герой - молодой выпускник университета, который неожиданно оказывается втянутым в эпическое путешествие, чтобы раскрыть судьбу своей вселенной. Он сталкивается с неудачными обстоятельствами, которые вынуждают его принять вызов и встать на защиту мира, который ему знаком.


Project ATMOSPHERE предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в захватывающую и погружающую историю, полную тайн, интриг и неожиданных поворотов. Вы будете исследовать захватывающие локации, взаимодействовать с увлекательными персонажами и принимать решения, которые будут влиять на ход событий. Готовьтесь к незабываемому приключению, где судьба вселенной в ваших руках.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Project ATMOSPHERE (18+)
Version TG 0.4 P4
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Project ATMOSPHERE (18+)


Комментарии (1)
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Ana1iz
Ana1iz 2 февраля 2025 22:08
Произведения искусства
+2
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