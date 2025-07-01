Описание

Project ATMOSPHERE - захватывающий научно-фантастический визуальный роман, вдохновленный играми Cyberpunk 2077 и серией Deus Ex. Этот проект объединяет красивые высококачественные рендеры и сложную сюжетную линию, предназначенные для взрослой аудитории. События игры разворачиваются в недалеком будущем. Главный герой - молодой выпускник университета, который неожиданно оказывается втянутым в эпическое путешествие, чтобы раскрыть судьбу своей вселенной. Он сталкивается с неудачными обстоятельствами, которые вынуждают его принять вызов и встать на защиту мира, который ему знаком.





Project ATMOSPHERE предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в захватывающую и погружающую историю, полную тайн, интриг и неожиданных поворотов. Вы будете исследовать захватывающие локации, взаимодействовать с увлекательными персонажами и принимать решения, которые будут влиять на ход событий. Готовьтесь к незабываемому приключению, где судьба вселенной в ваших руках.